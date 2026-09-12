Incendio nel parcheggio: un'auto distrutta e più di 30 danneggiate

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato il parcheggio invaso dal fumo e una vettura in fiamme. Per sicurezza, il centro commerciale e il garage sono stati evacuati. In totale, 47 operatori di Regio Feuerwehr Büren, LEPIME e Bienne hanno lavorato rapidamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.