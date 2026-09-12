Incendio nel parcheggio: un'auto distrutta e più di 30 danneggiate
È accaduto in mattinata nella struttura sotterranea di un centro commerciale a Büren an der Aare
BÜREN AN DER AARE - Paura sabato mattina a Büren an der Aare (BE), quando un’auto ha preso fuoco nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale in Bernstrasse. L’allarme è scattato poco dopo le 9.55, attivando l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei pompieri.
All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato il parcheggio invaso dal fumo e una vettura in fiamme. Per sicurezza, il centro commerciale e il garage sono stati evacuati. In totale, 47 operatori di Regio Feuerwehr Büren, LEPIME e Bienne hanno lavorato rapidamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.
Una ventina di persone sono state sottoposte a controlli preventivi da parte di due squadre di ambulanze, ma nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.
L’auto da cui è partito il rogo è stata completamente distrutta, mentre una seconda vettura vicina ha subito gravi danni. Altre 34 auto parcheggiate sono state danneggiate dal fumo. I danni al centro commerciale, che resterà chiuso per tutta la giornata di sabato, sono ancora da quantificare.
Le prime indagini della Brigata Incendi ed Esplosioni della Polizia cantonale bernese indicano che l’incendio è stato causato da un guasto tecnico al motore della vettura coinvolta.