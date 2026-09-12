Cerca e trova immobili
Segnalaci
BERNA

Incendio nel parcheggio: un'auto distrutta e più di 30 danneggiate

È accaduto in mattinata nella struttura sotterranea di un centro commerciale a Büren an der Aare
Incendio nel parcheggio: un'auto distrutta e più di 30 danneggiate
Pompieri Büren an der Aare
Immagine di archivio
Fonte Polizia cantonale Berna
elaborata da Redazione
Incendio nel parcheggio: un'auto distrutta e più di 30 danneggiate
È accaduto in mattinata nella struttura sotterranea di un centro commerciale a Büren an der Aare

BÜREN AN DER AARE - Paura sabato mattina a Büren an der Aare (BE), quando un’auto ha preso fuoco nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale in Bernstrasse. L’allarme è scattato poco dopo le 9.55, attivando l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei pompieri.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato il parcheggio invaso dal fumo e una vettura in fiamme. Per sicurezza, il centro commerciale e il garage sono stati evacuati. In totale, 47 operatori di Regio Feuerwehr Büren, LEPIME e Bienne hanno lavorato rapidamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Una ventina di persone sono state sottoposte a controlli preventivi da parte di due squadre di ambulanze, ma nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.

L’auto da cui è partito il rogo è stata completamente distrutta, mentre una seconda vettura vicina ha subito gravi danni. Altre 34 auto parcheggiate sono state danneggiate dal fumo. I danni al centro commerciale, che resterà chiuso per tutta la giornata di sabato, sono ancora da quantificare.

Le prime indagini della Brigata Incendi ed Esplosioni della Polizia cantonale bernese indicano che l’incendio è stato causato da un guasto tecnico al motore della vettura coinvolta.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autobernabüren an der aareincendio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»
LIVE
LUGANO
1 gior
2

Mara Maionchi: «Ho avuto fortuna». Poi svela «il più bravo cantante che abbia mai sentito»

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
16
54

La moglie dell'autista: «Percorre quella tratta regolarmente»

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
LIVE
GRIGIONI
1 gior
15
32

Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
2 gior
7
27

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
3 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
2 gior
18
87

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
3 gior
3
11

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
2 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai
LIVE
CANTONE
1 gior

Piotta, è stata un'esplosione a uccidere i due operai

È morta Emma Bonino
LIVE
ITALIA
1 gior

È morta Emma Bonino

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano
LIVE
MENDRISIO
1 gior
86
192

Fermati con 30 chili di funghi: «Li abbiamo raccolti in Germania». Poi ritrattano

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
3 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani
LIVE
CANTONE
1 gior
109
283

Vanno a studiare Oltregottardo e non tornano più, li “rimpiazzano” (soprattutto) gli italiani

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi
LIVE
CADENAZZO
1 gior
130
281

Nuovi semafori a Cadenazzo: gli automobilisti sono furibondi

«Non sono né vittima, né pensionato»
LIVE
CANTONE
1 gior
31
119

«Non sono né vittima, né pensionato»

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
84

Frode telefonica: vanno a ritirare 80.000 franchi, ma trovano la polizia

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
2 gior
39
72

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Centro Ovale, avviso di fallimento
LIVE
CANTONE
1 gior
28
75

Centro Ovale, avviso di fallimento

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
21

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
3 gior
51
77

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«La Svizzera si dia una regolata»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
87

«La Svizzera si dia una regolata»

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
2 gior
35
45

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
2 gior
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
13
42

«In Medio Oriente raramente ho visto un fallimento strategico di queste dimensioni»

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
2 gior
3
23

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Tragedia nei Grigioni, Parmelin: «Sono sconvolto»

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico
LIVE
CANTONE
1 gior
25
76

Caso Zali, la politica segnala l’operato del Ministero pubblico

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Tragedie sui pullman: gli incidenti che hanno sconvolto la Svizzera

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
4 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
2 gior
26
100

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
13
71

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami
LIVE
CALCIO
1 gior
28
68

Romano ha scelto l'Italia? Ora parla Pier Tami

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
2 gior

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
34
29

Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
2 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 gior

L'aereo non riesce a decollare e blocca la pista: ritardi e cancellazioni

Qui non vi conviene accelerare
LIVE
I RADAR DELLA SETTIMANA
1 gior
2
25

Qui non vi conviene accelerare

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
2 gior
52
114

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
11 ore
87
145

Dove arrivano i richiedenti, gli affitti scendono

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati
LIVE
BERNA
2 gior
2
30

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”
LIVE
CANTONE
1 gior
15
15

In Svizzera si aggrava l'emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una “Sfittolandia”

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
3 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
55
122

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18

Un giudice dark e con brillantini: «Mi attrae tutto ciò che è complicato»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Esercito e polizia si allenano nella protezione infrastrutture critiche
LIVE
BERNA
2 ore
4

Esercito e polizia si allenano nella protezione infrastrutture critiche

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni
LIVE
GRIGIONI
3 ore
10

Identificate le cinque vittime del bus: avevano tutte più di 70 anni

Motociclista 63enne muore in un incidente
LIVE
VAUD
5 ore

Motociclista 63enne muore in un incidente

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente
LIVE
VALLESE
6 ore
18
50

Le Constellation, documento falsificato: il Comune licenzia in tronco il dipendente

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario
LIVE
ARGOVIA
6 ore
7
21

Bimba di 10 anni azzannata da un cane, è caccia al proprietario

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri
LIVE
SVIZZERA
8 ore
6

Ecco il nuovo A350 "Zug": dove volerà e cosa offre ai passeggeri

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»
LIVE
GRIGIONI
8 ore
10

Incidente in Engadina, l'esperto avverte: «Senza cintura il rischio di ferirsi sale all'80%»

Alzano troppo il gomito e centrano le barriere
LIVE
ARGOVIA
9 ore
6
10

Alzano troppo il gomito e centrano le barriere

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato
LIVE
SVIZZERA
11 ore
16
103

Si comprano l'abito per l'evento e poi lo restituiscono dopo averlo indossato

Quando la grammatica va offline
LIVE
SVIZZERA
20 ore
22
36

Quando la grammatica va offline