Motociclista 63enne muore in un incidente

L'incidente è avvenuto verso le 23.45 sulla strada cantonale tra Thierrens e Peyres-Possens. Alcuni residenti hanno trovato lo svizzero, originario della regione, sdraiato sul bordo della strada. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, è stato possibile solo constatare il decesso dell'uomo.

La causa esatta dell'incidente non è ancora chiara ed è oggetto dell'indagine penale avviata, ha aggiunto la polizia. Gli specialisti dell'unità del traffico hanno preso in carico le indagini. Per tutta la durata dei rilievi la strada è rimasta chiusa.