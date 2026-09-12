Motociclista 63enne muore in un incidente
Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato alla tragica uscita di strada.
BOULENS - Un motociclista di 63 anni è uscito di strada e caduto a Boulens VD nella tarda serata di venerdì. L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente, come ha comunicato sabato la Polizia cantonale vodese.
L'incidente è avvenuto verso le 23.45 sulla strada cantonale tra Thierrens e Peyres-Possens. Alcuni residenti hanno trovato lo svizzero, originario della regione, sdraiato sul bordo della strada. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione, è stato possibile solo constatare il decesso dell'uomo.
La causa esatta dell'incidente non è ancora chiara ed è oggetto dell'indagine penale avviata, ha aggiunto la polizia. Gli specialisti dell'unità del traffico hanno preso in carico le indagini. Per tutta la durata dei rilievi la strada è rimasta chiusa.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!