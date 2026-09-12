Esercito e polizia si allenano nella protezione infrastrutture critiche

«La difesa anti droni non è più una questione teorica del futuro», ha dichiarato il capo del Dipartimento cantonale della sicurezza Philippe Müller. I recenti incidenti in Europa lo hanno dimostrato chiaramente. Quest'estate in Svizzera sono stati avvistati diversi droni sconosciuti sopra un impianto militare. Episodi simili hanno riguardato l'aeroporto militare di Meiringen (BE) e la centrale nucleare di Gösgen (SO).

Non ogni drone rappresenta una minaccia concreta, ha sottolineato Müller. È quindi ancora più importante riconoscere tempestivamente gli oggetti volanti sconosciuti, classificarli correttamente e reagire in modo adeguato.