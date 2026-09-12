Esercito e polizia si allenano nella protezione infrastrutture critiche
L'operazione congiunta durerà quattro giorni, si apprenderà tra le altre cose come neutralizzare un drone
BOLLIGEN - Nel Canton Berna è iniziata oggi un'esercitazione congiunta di quattro giorni tra polizia ed esercito. Tra i punti centrali figura la protezione delle infrastrutture critiche dai droni.
Tra queste rientrano, ad esempio, gli impianti energetici e di telecomunicazione. Sul Bantiger, a nord-est di Berna, specialisti della polizia cantonale hanno mostrato durante un incontro con i media come respingerebbero l'attacco di un drone contro un trasmettitore.
«La difesa anti droni non è più una questione teorica del futuro», ha dichiarato il capo del Dipartimento cantonale della sicurezza Philippe Müller. I recenti incidenti in Europa lo hanno dimostrato chiaramente. Quest'estate in Svizzera sono stati avvistati diversi droni sconosciuti sopra un impianto militare. Episodi simili hanno riguardato l'aeroporto militare di Meiringen (BE) e la centrale nucleare di Gösgen (SO).
Non ogni drone rappresenta una minaccia concreta, ha sottolineato Müller. È quindi ancora più importante riconoscere tempestivamente gli oggetti volanti sconosciuti, classificarli correttamente e reagire in modo adeguato.
La procedura deve essere sempre legale, proporzionata e comprensibile, ha dichiarato il comandante della polizia bernese Christian Brenzikofer. La difesa anti droni è un compito congiunto di polizia, esercito, autorità federali e gestori delle infrastrutture critiche. Di conseguenza, gli addestramenti congiunti sono particolarmente importanti.
«Impianto interferente»
Sul Bantiger, oggi, due agenti di polizia tenevano d'occhio oggetti sconosciuti. Quando un drone presumibilmente ostile si è avvicinato al trasmettitore, è stato rilevato da un apposito dispositivo, simile a un cellulare. Gli agenti hanno quindi utilizzato il cosiddetto "impianto interferente".
Questo ha disturbato il collegamento radio tra il drone e il suo sistema di controllo. In tal modo, il velivolo non può più essere controllato dal pilota e reagisce a seconda della programmazione, ha dichiarato l'esperto Samuel Wings, della polizia cantonale bernese. «Nel 99,9 per cento dei casi il drone tornerà indietro. Se è stato manipolato, può anche accadere che precipiti».
Nello scenario dell'esercitazione, il drone si è allontanato. Ciò ha permesso alla polizia di seguirlo e di individuare il pilota.
L'esercitazione congiunta, denominata "Fides 26", proseguirà fino a martedì. La Polizia cantonale e la Divisione territoriale 1 dell'esercito si addestrano a collaborare in caso di minaccia terroristica o di pericolo di guerra. Le esercitazioni si svolgono nella regione di Berna e nell'Oberland bernese.