Bimbi accoltellati all'asilo nido, si va a processo a processo

L'accompagnatrice era riuscita, con l'aiuto di un passante, a neutralizzare l'aggressore. Quest'ultimo non aveva opposto resistenza al momento dell'arresto sul posto da parte delle forze dell'ordine. Un bambino di 5 anni era rimasto gravemente ferito e aveva dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza, mentre altri due bambini della stessa età avevano riportato ferite di media gravità.