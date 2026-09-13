Incendio in una fattoria: è strage di bovini
Morti 250 animali, per lo più vitelli, per le fiamme divampate sabato sera a Palézieux.
PALÉZIEUX-VILLAGE - In un incendio scoppiato in una fattoria a Palézieux, nel Canton Vaud, ieri sera sono morti 250 bovini. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'edificio è andato completamente distrutto.
L'incendio è divampato intorno alle 20.50 nelle stalle, ha comunicato oggi la polizia cantonale vodese. La maggior parte dei circa 250 animali coinvolti, perlopiù vitelli, è morta tra le fiamme. Altri hanno dovuto essere soppressi a causa delle gravi ferite riportate, è stato precisato.
I pompieri hanno domato l'incendio nelle prime ore di oggi, verso le 03.30. La strada davanti alla stalla è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento, ma è tornata percorribile dalle 04.30.
La causa dell'incendio non era ancora chiara. Specialisti della polizia cantonale hanno avviato le indagini sotto la direzione della Procura.