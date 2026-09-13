Furti d'auto di lusso, la mossa che ha messo in difficoltà i ladri

Gruppo di lavoro federale

La Confederazione e i Cantoni hanno istituito una task force nazionale per combattere il fenomeno del «crime as a service». L'attenzione è rivolta all'identificazione, alle indagini e allo smantellamento delle strutture criminali. Oltre all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), partecipano attualmente a questo gruppo di lavoro le polizie cantonali di Zurigo, San Gallo, Argovia, Svitto, Berna e Neuchâtel.