Ticino calamita per medici e infermieri italiani, Denti lancia l'allarme: «Serve un limite»

Proprio sulla capacità della Svizzera di attirare professionisti formati oltreconfine, Denti pone però una questione etica. «Andare dove ci sono migliori condizioni economiche e di vita è un fatto umano. Ma (...) bisogna chiedersi quanto sia giusto portare via medici e infermieri ad altre comunità che hanno con fatica investito sulla formazione e dove viene a mancare l'assistenza. Servirebbe porre un limite».

Il Ticino, tuttavia, dovrà a sua volta affrontare il problema del ricambio generazionale. «Anche noi dovremo presto cercare un ricambio - osserva Denti - perché pensionati noi figli del baby boom passeremo il testimone a generazioni meno numerose». Il presidente ricorda però che in Svizzera non esistono limiti d'età obbligatori per la pensione e sottolinea l'investimento nella formazione: all'Università della Svizzera italiana è stata creata una nuova facoltà di Medicina, con un master dedicato alla medicina di famiglia le cui classi risultano tutte al completo.