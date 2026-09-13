L'amore? È un motore (di cambiamento)
Ecco "Stranger In My Mind", il nuovo singolo di Jack Rush
LUGANO - Con "Stranger In My Mind", il suo nuovo singolo, Jack Rush propone un nuovo capitolo della sua produzione musicale, caratterizzato da sonorità indie rock che uniscono chitarre vivaci, atmosfere analogiche calde e un groove delicato. Il brano, ispirato allo stile rilassato di Mac DeMarco, affronta il tema della trasformazione personale che avviene quando si entra in una relazione: l'amore diventa il motore di un cambiamento interiore che rende la propria identità sia inaspettata che più autentica.
La produzione, curata da Neihardt (Davide Joerg), valorizza la melodia del singolo, costruito attorno al ritornello «I'm a stranger in my mind, ever since you came into my life». La narrazione segue il percorso di chi, abbandonando certezze e razionalità, si apre a una nuova versione di sé, più profonda e significativa, accettando la trasformazione con curiosità e apertura.
Il brano conferma la capacità di Jack Rush di fondere testi introspettivi con melodie accattivanti, offrendo un sound che invita sia alla riflessione che all'ascolto immediato. Rush, noto per la sua sensibilità e sincerità emotiva, descrive l'amore non come una favola, ma come una forza silenziosa in grado di ridefinire chi siamo.
Nella copertina del singolo fa capolino un riferimento alla passione per l'arte moderna che caratterizza Rush.
"Stranger In My Mind" è disponibile dal 3 settembre su tutte le principali piattaforme di streaming e anticipa l'uscita del secondo album di Jack Rush, "Chic Apocalypse", atteso per novembre.