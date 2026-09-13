L'amore? È un motore (di cambiamento)

La produzione, curata da Neihardt (Davide Joerg), valorizza la melodia del singolo, costruito attorno al ritornello «I'm a stranger in my mind, ever since you came into my life». La narrazione segue il percorso di chi, abbandonando certezze e razionalità, si apre a una nuova versione di sé, più profonda e significativa, accettando la trasformazione con curiosità e apertura.