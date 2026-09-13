Shirin Ebadi a Lugano: «Il regime è debole, le donne continuano a sfidarlo»

Premio Nobel per la pace nel 2003, avvocata e da decenni voce della dissidenza iraniana, Ebadi - oggi 79enne - continua a battersi per i diritti umani, la democrazia e la libertà delle donne. Con lei abbiamo parlato della guerra, dell'indebolimento del regime e del futuro dell'Iran. Ma anche di una battaglia che, nonostante il conflitto abbia spostato altrove l'attenzione internazionale, secondo Ebadi non si è mai fermata: quella delle donne iraniane.

Come ha vissuto e come sta vivendo la popolazione iraniana questo conflitto? Che cosa è cambiato dallo scorso febbraio?

«Oltre a tutti i problemi causati dalla guerra, come la distruzione e i bombardamenti, il problema veramente grave in questo momento è l'inflazione e la situazione economica».