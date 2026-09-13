«Prima i francesi», Le Pen dà il via alla corsa per l'Eliseo

Ma oggi, non è emerso un accenno a questi piccoli inciampi, anzi, in apertura del discorso Le Pen ha ricordato che oggi è «il compleanno di Jordan», che ha compiuto 31 anni fra gli applausi dei presenti. «Il progetto di risanamento» del Paese «vogliamo portarlo avanti con Jordan Bardella», ha aggiunto una mezz'ora più tardi, durante il discorso. Le presidenziali saranno «una battaglia contro le forze del declino», «se noi non trionferemo, ci porteranno dal declino alla caduta. È ora di fermare il tracollo», ha detto Le Pen nel suo primo comizio, breve e tecnico, prima dell'atteso bagno di folla, dei selfie, delle strette di mano.