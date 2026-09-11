Dopo re Harald, è morta anche la principessa Astrid di Norvegia
Aveva 94 anni, ed è spirata solo due settimane dopo il fratello. I figli: «Grazie per essere stata la miglior mamma»
OSLO - Solo due settimane dopo la morte di suo fratello, il re Harald V, la principessa norvegese Astrid è morta all'età di 94 anni.
«La zia Astrid è stata un importante sostegno per il re Harald e per noi altri della famiglia», ha citato la corte norvegese re Haakon VIII in un comunicato. «Abbiamo imparato molto da lei, e non aveva paura di esprimere la sua opinione. La sua morte è una grande perdita per noi. Ci mancherà.»
La principessa Astrid è morta venerdì, solo due giorni dopo i funerali di Stato di re Harald V, ai quali aveva ancora partecipato. Suo fratello minore era morto in ospedale alla fine di agosto. Dopo la sua morte, la bandiera sul balcone del palazzo reale di Oslo è stata nuovamente posta a mezz'asta.
First Lady già a 22 anni
Ha rappresentato la casa reale «in modo caloroso e coscienzioso», ha continuato la nota di corte citando re Haakon. Già a 22 anni aveva dovuto assumere il ruolo di First Lady, quando sua madre, la principessa ereditaria Märtha, era morta.
In particolare, la cura per i più deboli della società le era sempre stata a cuore. «Era estremamente leale e svolgeva sempre i suoi compiti con impegno, presenza e un contagioso buon umore.»
Dal punto di vista della salute, la principessa Astrid era già da tempo debilitata. Solo a maggio le era stato impiantato un pacemaker temporaneo. Fino all'ultimo aveva comunque assolto doveri reali.
Figli della principessa: «Grazie per essere stata la migliore mamma»
«Grazie per essere stata la migliore mamma che avremmo potuto desiderare», ha citato la corte i figli della principessa. «Sei sempre stata presente per noi per tutta la vita - con amore e saggezza, calore e tanto umorismo.»
Era stata presente sia per suo padre, il re Olav, sia per suo fratello Harald - «presente, leale e coscienziosa» - e aveva mostrato a tutti coloro che ne avevano bisogno «sincera compassione e premura». «Grazie per tutti i bei ricordi. Avrai per sempre un grande posto nei nostri cuori.»