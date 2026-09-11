Dopo re Harald, è morta anche la principessa Astrid di Norvegia

La principessa Astrid è morta venerdì, solo due giorni dopo i funerali di Stato di re Harald V, ai quali aveva ancora partecipato. Suo fratello minore era morto in ospedale alla fine di agosto. Dopo la sua morte, la bandiera sul balcone del palazzo reale di Oslo è stata nuovamente posta a mezz'asta.

First Lady già a 22 anni

Ha rappresentato la casa reale «in modo caloroso e coscienzioso», ha continuato la nota di corte citando re Haakon. Già a 22 anni aveva dovuto assumere il ruolo di First Lady, quando sua madre, la principessa ereditaria Märtha, era morta.