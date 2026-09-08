Lo Zurich Film Festival premia John Turturro

Il 69enne americano, di origini italiane, vanta una carriera di oltre quarant'anni, principalmente come attore. Ha recitato in film quali "Barton Fink - È successo a Hollywood" dei fratelli Coen, per il quale ha ricevuto nel 1991 il premio per il miglior attore al Festival di Cannes, oltre al David di Donatello. Lo si è visto anche ne "Il grande Lebovski" (1998), sempre dei fratelli Coen, e in "Mia madre" (2015) di Nanni Moretti.

Turturro ha recitato anche in numerosi film di Spike Lee, a cui deve il successo internazionale, tra cui "Jungle Fever" (1991) e "Lei mi odia" (2004), indica il comunicato.