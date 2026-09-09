Zurich Film Festival: 133 film e un record di prime mondiali ed europee

Tra gli ospiti annunciati figurano Naomi Watts, Julianne Moore, Olivia Colman, Juliette Binoche, Jesse Eisenberg, Tom Hiddleston, Willem Dafoe, Casey Affleck e Andy García. Richard Linklater sarà premiato per la sua carriera, mentre lo sceneggiatore e regista Martin McDonagh riceverà il riconoscimento onorario «A Tribute To... Award». Di McDonagh sarà inoltre presentato in Gala Premiere «Wild Horse Nine», ambientato in Cile nel 1973.