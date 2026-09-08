Primo giorno a Eton per il principe George

Eton era già stata frequentata dal padre William e dallo zio Harry. Fondato da re Enrico VI nel 1440, il collegio ha avuto tra i suoi allievi anche gli ex primi ministri britannici Boris Johnson e David Cameron, oltre agli attori Hugh Laurie ed Eddie Redmayne.

Durante la settimana George vivrà con i compagni in una delle 25 case del collegio, seguito da un "house master" e da una "dame". Per tornare dalla famiglia non dovrà comunque affrontare lunghi spostamenti: i genitori vivono nel parco del Castello di Windsor, sull'altra sponda del Tamigi.