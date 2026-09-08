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Primo giorno a Eton per il principe George

Il tredicenne, secondo nella linea di successione al trono britannico, è arrivato al prestigioso collegio accompagnato dai genitori
Primo giorno a Eton per il principe George
AFP
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Primo giorno a Eton per il principe George
Il tredicenne, secondo nella linea di successione al trono britannico, è arrivato al prestigioso collegio accompagnato dai genitori

LONDRA - Il principe George ha iniziato il suo percorso all'Eton College. Il tredicenne, secondo nella linea di successione al trono britannico, è arrivato nella nuova scuola accompagnato dai genitori, il principe William e la principessa Kate, entrambi 44enni.

In un breve filmato diffuso da Sky News, George è stato ripreso mentre attraversava sotto una pioggia leggera un cortile interno del prestigioso collegio. Il giovane principe si è presentato in abito e cravatta. La divisa scolastica che indosserà comprende una sorta di frac, pantaloni a righe sottili e una camicia con colletto rimovibile.

Eton era già stata frequentata dal padre William e dallo zio Harry. Fondato da re Enrico VI nel 1440, il collegio ha avuto tra i suoi allievi anche gli ex primi ministri britannici Boris Johnson e David Cameron, oltre agli attori Hugh Laurie ed Eddie Redmayne.

Durante la settimana George vivrà con i compagni in una delle 25 case del collegio, seguito da un "house master" e da una "dame". Per tornare dalla famiglia non dovrà comunque affrontare lunghi spostamenti: i genitori vivono nel parco del Castello di Windsor, sull'altra sponda del Tamigi.

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