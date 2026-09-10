Dicevano che fosse impossibile infilare “Elden Ring” dentro la Switch 2

Culmine della mefistofelica stirpe “Souls” di Hidetaka Miyazaki, con la firma del papà de “Il Trono di Spade” George R. R. Martin, il decadente Interregno (o le Lands Between, se preferite l'anglosassone) ha ridefinito sia i videogame che lo hanno ispirato, sia tutti quelli che lo hanno poi seguito.

Parlare di “Elden Ring” a 4 anni dalla sua uscita fa un po' sorridere (tra l'altro lo avevamo pure recensito qui su tio.ch). Impossibile (davvero) che non sappiate di che si tratti. Meglio spendere queste battute di tastiera per spiegarvi com'è questa conversione in formato “espresso” per Nintendo Switch 2. La risposta, in realtà, è piuttosto semplice: è proprio “Elden Ring”. E non è cosa da poco.