È morto l'attore Michael Mendl

Ha interpretato spesso personaggi storici. Per il suo ruolo come ex cancelliere Willy Brandt nel film "Im Schatten der Macht" ha vinto il premio Goldene Kamera. Nel docudrama "Karol Wojtyla" ha interpretato Papa Giovanni Paolo II e nel dramma "Die Gustloff" un capitano.

«Michael Mendl è stato per decenni uno dei volti più influenti del panorama cinematografico tedesco. Nel corso dei molti anni della sua attività di attore ha affascinato il suo pubblico con innumerevoli personaggi misteriosi», ha dichiarato il ministro di Stato alla Cultura Wolfram Weimer. «La sua straordinaria opera è sempre stata un attestato della qualità del cinema tedesco e ci mancherà dolorosamente».