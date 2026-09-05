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GERMANIA

È morto l'attore Michael Mendl

Il tedesco aveva 82 anni ed era conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie Netflix "Dark".
È morto l'attore Michael Mendl
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
È morto l'attore Michael Mendl
Il tedesco aveva 82 anni ed era conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie Netflix "Dark".

BERLINO - L'attore Michael Mendl è morto. È deceduto all'età di 82 anni, ha comunicato la sua agente all'Agenzia stampa tedesca. Si sarebbe «addormentato serenamente».

Mendl ha recitato in film come "Der Untergang" e "Barfuss", è apparso in film TV di ARD e ZDF e nella celebre serie Netflix "Dark".

Ha interpretato spesso personaggi storici. Per il suo ruolo come ex cancelliere Willy Brandt nel film "Im Schatten der Macht" ha vinto il premio Goldene Kamera. Nel docudrama "Karol Wojtyla" ha interpretato Papa Giovanni Paolo II e nel dramma "Die Gustloff" un capitano.

«Michael Mendl è stato per decenni uno dei volti più influenti del panorama cinematografico tedesco. Nel corso dei molti anni della sua attività di attore ha affascinato il suo pubblico con innumerevoli personaggi misteriosi», ha dichiarato il ministro di Stato alla Cultura Wolfram Weimer. «La sua straordinaria opera è sempre stata un attestato della qualità del cinema tedesco e ci mancherà dolorosamente».

Dal palcoscenico teatrale al cinema
Mendl è nato nel 1944 a Lünen, in Vestfalia, come figlio illegittimo di un prete cattolico. Inizialmente è cresciuto nella Ruhr e ha studiato brevemente a Vienna, poi ha frequentato la Folkwangschule di Essen.

Per anni è stato sulle scene teatrali e solo molto più tardi è passato al cinema. Lì ha avuto una fortuna incredibile, ha detto in un'intervista all'Agenzia stampa tedesca del 2019.

Mendl ha vissuto a lungo a Monaco, poi si è trasferito a Berlino. Nella serie Netflix "Dark" ha interpretato l'ex capo di una centrale nucleare. Lo si è visto anche in molti polizieschi e serie TV con apparizioni come ospite.

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