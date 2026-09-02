Come dell'ottimo saké d'annata, allungato con l'acqua

“Way of the Sword”, che non è una tabula rasa, ma comunque è di fatto un riavvio vero e proprio riprende la formula originale e prova a riadattarla ai canoni di 20 anni dopo. Si tratta di un gioco action in terza persona che fa tesoro delle lezioni di alcuni dei capisaldi del genere, diventati ormai imprescindibili.

Su tutti è impossibile non citare “Sekiro” di From Software, che di fatto ha riscritto il canone dei giochi di samurai, poi anche una strizzatina d'occhi ad “Assassin's Creed” e... il fuoriclasse di casa “Resident Evil”. Già perché, a suo modo e a tratti, anche questo è un gioco di zombi.