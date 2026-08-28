Il trailer esclusivo di “GTA VI” ha mandato Netflix a gambe all'aria

La scelta singolare di pubblicare un'anteprima estesa, lunga 26 minuti, che mostra la Miami virtuale del gioco e i due nuovi protagonisti, era stata molto discussa (e criticata). Alla fine, però, “GTA” si è confermato quello che è: un unicum nel panorama dell'intrattenimento mondiale, in grado di spuntarla sempre e comunque.

La piattaforma di streaming, riportano diversi portali internazionali, ha avuto problemi importanti a ridosso della pubblicazione della clip speciale (ore 21 in Svizzera). Problemi che si sono verificati anche alle nostre latitudini.