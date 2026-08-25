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A quanto pare “L'Odissea” ha portato diversa gente in libreria

Dalla Svizzera interna fino in Romandia, in moltissimi hanno cercato la versione stampata del classico di Omero. E non è successo solo da noi.
A quanto pare “L'Odissea” ha portato diversa gente in libreria
IMAGO / Landmark Medi
Fonte Sda
elaborata da Redazione
A quanto pare “L'Odissea” ha portato diversa gente in libreria
Dalla Svizzera interna fino in Romandia, in moltissimi hanno cercato la versione stampata del classico di Omero. E non è successo solo da noi.

LOSANNA/ZURIGO - L'entusiasmo attorno a “L'Odissea” non si limita alle sale cinematografiche. L'adattamento cinematografico di Christopher Nolan ha suscitato anche nelle librerie svizzere un crescente interesse per l'opera di Omero.

Nella Svizzera tedesca si registra una domanda aumentata per “L'Odissea” di Omero, ha dichiarato Orell Füssli su richiesta di Keystone-SDA. La domanda accresciuta «è chiaramente percepibile nelle nostre filiali e si distribuisce su diverse edizioni e versioni dell'opera».

Tuttavia, non è possibile quantificare un aumento percentuale concreto. È interessante notare che non si osserva solo un interesse rafforzato per l'«Odissea», ma in generale una domanda più elevata per la letteratura sull'antichità.

Che gli adattamenti cinematografici stimolino la domanda per le opere letterarie originali è un fenomeno frequente. Per il nuovo film di Christopher Nolan, a causa della grande attenzione mediatica, ci si aspettava un tale effetto, prosegue Orell Füssli. Il tema è stato affrontato tempestivamente in vista dell'uscita nelle sale e i titoli corrispondenti sono stati presentati in modo prominente nelle filiali.

Anche nella catena di librerie romanda Payot, l'opera di Omero ha recentemente suscitato un interesse crescente. Dopo un aumento di circa il 17 percento tra il 2023 e il 2024, le vendite sono cresciute nel 2025 di quasi il 60 percento, prima di impennarsi nel 2026 di oltre l'880 percento. Questo boom, secondo l'azienda, si spiega in particolare con l'ampliamento dell'offerta editoriale.

Così, la Svizzera si inserisce in una tendenza internazionale. Nel Regno Unito, le vendite di copie stampate dell'Odissea nelle quattro settimane precedenti il 25 luglio sono aumentate del 1400 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come mostrano i dati dell'istituto di ricerche di mercato Nielsen IQ.

L'epopea di Christopher Nolan «L'Odissea» è nelle sale svizzere da metà luglio. Secondo i dati dell'associazione cinematografica Pro Cinema, il film ha già attirato circa mezzo milione di spettatrici e spettatori nelle sale. Nessun altro film ha suscitato finora un interesse così grande nel corso dell'anno.

Il fenomeno “Odissea” non è un caso isolato. Un esempio emblematico dell'interazione tra letteratura e cinema è Harry Potter. I romanzi di J. K. Rowling avevano inizialmente raggiunto un vasto pubblico di lettori, prima che gli adattamenti cinematografici dessero all'entusiasmo una nuova dimensione e rafforzassero ulteriormente il successo nelle librerie.

Recentemente anche l'uscita nelle sale del film «Il conte di Montecristo» nel 2024 ha provocato un'esplosione delle vendite del libro. Le vendite del romanzo di Alexandre Dumas si sono decuplicate, e gli editori hanno potuto soddisfare la grande domanda solo con ristampe.

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