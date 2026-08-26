Nuovi processori e nuovi Mac, Apple rende bollente il rientro dalle vacanze

Prima di dedicare qualche riga ai due nuovi prodotti dobbiamo sottolineare che a causa dei rincari generalizzati, causati dai conflitti geopolitici e dell’aumento del prezzo delle componentistiche, i prezzi non saranno allettanti come lo furono, per esempio, al momento del lancio dei Mac mini con processori M4. In questo caso, per i piccoli computer da scrivania, si partirà da 899.- CHF per i modelli di base con processore M6 e 1699.- CHF per il modello con processore M5 PRO. Rincaro analogo anche per i Mac Studio che viste le velleità professionali e le potenze di calcolo dei due M5 Max e M5 Ultra vede schizzare i suoi prezzi a 2499.- CHF e rispettivamente a 5499.- CHF. Questi sono i prezzi nel caso vi accontentaste dei modelli “standard”, sia per i Mac mini che per i Mac Studio potreste però decidere di non accontentarvi e spingere i limiti del M5 Pro o dell’M5 Ultra oltre la versione di partenza. Per il processore M5 Ultra con CPU da 36 cuori e GPU da 80 cuori bisognerà versare ulteriori 1300.- CHF.

Nuovo Mac mini - Sia che si scelga la versione con processore M6 o quella professionale con processore M5 Pro la differenza principale saranno, e ci mancherebbe, le prestazioni. Esternamente i nuovi computer sono identici alla generazione precedente, ma internamente presentano delle novità anche nella progettazione del sistema di raffreddamento. La notizia forse più interessante è però il nuovo processore M6 con la sua architettura a 2 nm (che per esempio permette di aumentare la banda di memoria da120 a 170 GB/s). Grazie a questa tecnologia innovativa raddoppia la velocità di archiviazione rispetto alla generazione precedente e cresce anche il limite di RAM che si può decidere di aggiungere in fase di configurazione. Nei nuovi Mac mini con M6 si partirà da 16 fino a 24 e 36 GB di RAM, mentre nei modelli con M5 Pro (con larghezza di banda fino a 307 GB/s) potrà salire a 48 o 64 GB.