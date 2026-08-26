Cerca e trova immobili
Segnalaci
SAVOSA

Nuovi processori e nuovi Mac, Apple rende bollente il rientro dalle vacanze

Lancio dei nuovi processori e upgrade dei modelli desktop, ma i rincari incidono sui costi delle configurazioni avanzate.
Nuovi processori e nuovi Mac, Apple rende bollente il rientro dalle vacanze
red
di Saul Gabaglio
Nuovi processori e nuovi Mac, Apple rende bollente il rientro dalle vacanze
Lancio dei nuovi processori e upgrade dei modelli desktop, ma i rincari incidono sui costi delle configurazioni avanzate.

SAVOSA - Al termine di un’estate torrida e a poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 18 (9 settembre, segnatevi la data), Apple ha deciso di presentare due nuovi processori: l’M5 Ultra e il nuovissimo M6 e ne approfitta per aggiornare i suoi Mac mini e Mac Studio. 

Il Mac mini, Il computer da scrivania ultra compatto viene aggiornato con il nuovo processore M6, il primo con architettura a 2nm, o, in alternativa, il super performante M5 Pro. Il Mac Studio viene invece aggiornato con i processori M5 Max e il nuovo M5 Ultra che promette prestazioni mai viste. Entrambi i computer, a prescindere dalla configurazione, saranno disponibili dal prossimo 22 settembre.

Prima di dedicare qualche riga ai due nuovi prodotti dobbiamo sottolineare che a causa dei rincari generalizzati, causati dai conflitti geopolitici e dell’aumento del prezzo delle componentistiche, i prezzi non saranno allettanti come lo furono, per esempio, al momento del lancio dei Mac mini con processori M4. In questo caso, per i piccoli computer da scrivania, si partirà da 899.- CHF per i modelli di base con processore M6 e 1699.- CHF per il modello con processore M5 PRO. Rincaro analogo anche per i Mac Studio che viste le velleità professionali e le potenze di calcolo dei due M5 Max e M5 Ultra vede schizzare i suoi prezzi a 2499.- CHF e rispettivamente a 5499.- CHF. Questi sono i prezzi nel caso vi accontentaste dei modelli “standard”, sia per i Mac mini che per i Mac Studio potreste però decidere di non accontentarvi e spingere i limiti del M5 Pro o dell’M5 Ultra oltre la versione di partenza. Per il processore M5 Ultra con CPU da 36 cuori e GPU da 80 cuori bisognerà versare ulteriori 1300.- CHF.

Nuovo Mac mini - Sia che si scelga la versione con processore M6 o quella professionale con processore M5 Pro la differenza principale saranno, e ci mancherebbe, le prestazioni. Esternamente i nuovi computer sono identici alla generazione precedente, ma internamente presentano delle novità anche nella progettazione del sistema di raffreddamento. La notizia forse più interessante è però il nuovo processore M6 con la sua architettura a 2 nm (che per esempio permette di aumentare la banda di memoria da120 a 170 GB/s). Grazie a questa tecnologia innovativa raddoppia la velocità di archiviazione rispetto alla generazione precedente e cresce anche il limite di RAM che si può decidere di aggiungere in fase di configurazione. Nei nuovi Mac mini con M6 si partirà da 16 fino a 24 e 36 GB di RAM, mentre nei modelli con M5 Pro (con larghezza di banda fino a 307 GB/s) potrà salire a 48 o 64 GB.

Il nuovo processore M6 ha 12 cuori sia nella CPU che nella GPU, i due cuori extra rispetto all’M4 sono due “super cuori”, creati appositamente per gestire carichi di lavoro a single-thread e garantire picchi di velocità estremi per le attività che richiedono un solo flusso di dati (per es. l’apertura di applicazioni, la compilazione di codici, l’editing di immagini pesanti, …). Come spiega Apple nel comunicato stampa con cui ha annunciato le novità di oggi, la CPU dei processori M6 è composta da tre categorie distinte di cuori: 6 di essi sono destinati all’efficienza, 4 sono cuori di livello intermedio, quindi prestazioni e efficienti dal punto di vista energetico che si uniscono ai due “super cuori” per i carichi di lavoro multi-thread. Il vantaggio dei nuovi processori è rappresenta.

L’alternativa M5 Pro rappresenta invece l’opzione più performante e quindi professionale. La generazione di processori M5 aveva si basa ancora sui 3 nm, ciononostante il maggior numero di cuori sia nella CPU che nella GPU garantiscono prestazioni complessivamente superiori.

In attesa di poter magari testare con mano i nuovi modelli per il momento ci fermiamo alle specifiche tecniche presenti nei comunicati, per i risvolti pratici dovremo attendere ancora un po’.

Grazie ai processori N1 migliora anche la connettività. I nuovi Mac mini passeranno dal Wi-Fi 6E al protocollo 7 e il protocollo Bluetooth dal precedente 5.3 al nuovo 6. Il modello con M5 Pro introduce le porte Thunderbolt 5 sul retro per poter collegare tra loro più Mac mini da usare per l’intelligenza artificiale in locale. Il modello con CPU M6, invece, rimarranno legati alle porte Thunderbolt 4.

Nuovi Mac Studio - Anche in questo caso si tratta principalmente di un aggiornamento dei processori e, quindi, di un aggiornamento delle prestazioni alle nuove esigenze legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in locale. Come abbiamo anticipato nel secondo paragrafo parlando di prezzi, i nuovi Mac Studio si basano su due processori: l’M5 Max e l’M5 Ultra (quest’ultimo disponibile in due varianti). Se l’M6 era il nuovo processore per il Mac mini, l’M5 Ultra è il nuovo processore per il massimo delle prestazioni possibili. Nel suo comunicato Apple parla di prestazioni fino a 4,3 volte superiori rispetto alla precedente generazione, una capacità evoluta di gestire la grafica e fino a 512 GB di memoria unificata. L’esperienza ci insegna che delle metriche fornite dai produttori ci si deve fidare fino ad un certo punto. In ogni caso la descrizione tecnica del nuovo M5 Ultra ci permette di sbilanciarci e presumere che la realtà potrebbe essere molto vicina alle cifre dei comunicati stampa. La CPU di base nel nuovo M5 Ultra parte con 30 cuori, mentre la GPU con 64 cuori, praticamente il doppio rispetto all’M5 Max di base. Se questi non bastassero si può sempre optare per la versione con CPU da 36 cuori e GPU da 80 cuori (esattamente il doppio della versione potenziata dell’M5 Max). Volendo proprio strafare (da ottobre) si potrebbe optare per 512 GB di memoria RAM e 16 TB di memoria solida. A livello di curiosità, e a sostegno del discorso fatto in precedenza sui rincari che tutto il settore sta subendo (Apple un po’ in ritardo rispetto a molti marchi concorrenti) il prezzo complessivo di questo super computer supererebbe i 18 mila franchi. 

Anche per i nuovi Mac Studio ci sono novità dal punto di vista della connettività. Il processore N1 porta in dote Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.3 e le sei porte Thunderbolt 5 permetteranno di loro collegare più macchine in modalità cluster o fino ad otto schermi esterni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
mac studioprocessori
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
18
59

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
51

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
1 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
1 gior
4
53

Dorme lassù ormai da mesi: il video

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»
LIVE
CANTONE
2 gior
29
44

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
1 gior
9
100

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)
LIVE
SVIZZERA
2 gior

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
1 gior
41
100

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti
LIVE
VALLESE
3 gior
101
157

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti

Sarà un'altra settimana di temporali
LIVE
CANTONE
3 gior
4
60

Sarà un'altra settimana di temporali

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
7 ore
27
73

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
1 gior
94
217

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
2 gior
11
38

Torna la pioggia

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
23
77

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
14 ore
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari
LIVE
BERNA
1 gior
3
38

Da villaggio alpino a paradiso dei miliardari

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
1 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
36
96

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara
LIVE
ISOLA DI MAN
2 gior

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation
LIVE
VALLESE
2 gior
16
31

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
11 ore
6
31

I prezzi della benzina tornano a scendere

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
16 ore
38
120

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
9 ore

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere
LIVE
ITALIA
1 gior
13
71

Sulla comanda batte "brucia le uova e sputaci dentro": perdonato il cameriere

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»
LIVE
LUGANO
2 gior
47
66

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»

Malore e morte per un ex talento
LIVE
LIGA PORTUGAL
2 gior

Malore e morte per un ex talento

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
1 gior
22
76

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni
LIVE
LUGANO
1 gior
4
18

Comparto di via Besso, tutto quello che cambierà in questi giorni

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
9 ore

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
7
25

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano

Desirée non più tornata dalla ricreazione
LIVE
ZURIGO
2 gior

Desirée non più tornata dalla ricreazione

Cervelat gratis a Cresciano
LIVE
CRESCIANO
2 gior
16
33

Cervelat gratis a Cresciano

«Non stacchi mai e rischi di rovinare l'ambiente in famiglia»
LIVE
CALCIO
2 gior
1
8

«Non stacchi mai e rischi di rovinare l'ambiente in famiglia»

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
1 gior
12

È morto Fabio Grossi

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
11 ore

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
6 ore
15
87

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

«È da sei anni che qui è tutto fermo»
LIVE
COLLINA D'ORO
2 gior

«È da sei anni che qui è tutto fermo»

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
2
13

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?
LIVE
CALCIO
2 gior
11
26

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single
LIVE
SVIZZERA
1 gior
33
91

Da soli si paga di più: tasche vuote per i single

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka
LIVE
TENNIS
2 gior
32
76

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
11
36

Gianni Morandi arriva a Locarno

Frontale in autostrada: quattro feriti, uno è grave
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
3

Frontale in autostrada: quattro feriti, uno è grave

Esce dall'area di sosta, sbanda e prende il muro
LIVE
CADENAZZO
3 gior
4
19

Esce dall'area di sosta, sbanda e prende il muro

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
4 ore

È morto Tim Curry

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
16 ore
31

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
1 gior
4

È morta Dolly Parton

A quanto pare “L'Odissea” ha portato diversa gente in libreria
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
9

A quanto pare “L'Odissea” ha portato diversa gente in libreria

Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano
LIVE
ITALIA
1 gior
1
3

Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano

La Norvegia in apprensione per la malattia di re Harald V
LIVE
REALI
2 gior

La Norvegia in apprensione per la malattia di re Harald V

Meghan medita un ritorno sullo schermo
LIVE
REGNO UNITO
5 gior
2
46

Meghan medita un ritorno sullo schermo

Al Lido tanta paura di guerra atomica e non solo
LIVE
MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
6 gior
3

Al Lido tanta paura di guerra atomica e non solo

L'agenzia antidroga americana indaga sulla morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
6 gior

L'agenzia antidroga americana indaga sulla morte di Hayden Panettiere

Volete andare all'Eurovision? È il momento per farsi avanti!
LIVE
SVIZZERA
6 gior
11

Volete andare all'Eurovision? È il momento per farsi avanti!