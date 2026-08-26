Nuovi processori e nuovi Mac, Apple rende bollente il rientro dalle vacanze
Lancio dei nuovi processori e upgrade dei modelli desktop, ma i rincari incidono sui costi delle configurazioni avanzate.
SAVOSA - Al termine di un’estate torrida e a poche settimane dalla presentazione dei nuovi iPhone 18 (9 settembre, segnatevi la data), Apple ha deciso di presentare due nuovi processori: l’M5 Ultra e il nuovissimo M6 e ne approfitta per aggiornare i suoi Mac mini e Mac Studio.
Il Mac mini, Il computer da scrivania ultra compatto viene aggiornato con il nuovo processore M6, il primo con architettura a 2nm, o, in alternativa, il super performante M5 Pro. Il Mac Studio viene invece aggiornato con i processori M5 Max e il nuovo M5 Ultra che promette prestazioni mai viste. Entrambi i computer, a prescindere dalla configurazione, saranno disponibili dal prossimo 22 settembre.
Prima di dedicare qualche riga ai due nuovi prodotti dobbiamo sottolineare che a causa dei rincari generalizzati, causati dai conflitti geopolitici e dell’aumento del prezzo delle componentistiche, i prezzi non saranno allettanti come lo furono, per esempio, al momento del lancio dei Mac mini con processori M4. In questo caso, per i piccoli computer da scrivania, si partirà da 899.- CHF per i modelli di base con processore M6 e 1699.- CHF per il modello con processore M5 PRO. Rincaro analogo anche per i Mac Studio che viste le velleità professionali e le potenze di calcolo dei due M5 Max e M5 Ultra vede schizzare i suoi prezzi a 2499.- CHF e rispettivamente a 5499.- CHF. Questi sono i prezzi nel caso vi accontentaste dei modelli “standard”, sia per i Mac mini che per i Mac Studio potreste però decidere di non accontentarvi e spingere i limiti del M5 Pro o dell’M5 Ultra oltre la versione di partenza. Per il processore M5 Ultra con CPU da 36 cuori e GPU da 80 cuori bisognerà versare ulteriori 1300.- CHF.
Nuovo Mac mini - Sia che si scelga la versione con processore M6 o quella professionale con processore M5 Pro la differenza principale saranno, e ci mancherebbe, le prestazioni. Esternamente i nuovi computer sono identici alla generazione precedente, ma internamente presentano delle novità anche nella progettazione del sistema di raffreddamento. La notizia forse più interessante è però il nuovo processore M6 con la sua architettura a 2 nm (che per esempio permette di aumentare la banda di memoria da120 a 170 GB/s). Grazie a questa tecnologia innovativa raddoppia la velocità di archiviazione rispetto alla generazione precedente e cresce anche il limite di RAM che si può decidere di aggiungere in fase di configurazione. Nei nuovi Mac mini con M6 si partirà da 16 fino a 24 e 36 GB di RAM, mentre nei modelli con M5 Pro (con larghezza di banda fino a 307 GB/s) potrà salire a 48 o 64 GB.
Il nuovo processore M6 ha 12 cuori sia nella CPU che nella GPU, i due cuori extra rispetto all’M4 sono due “super cuori”, creati appositamente per gestire carichi di lavoro a single-thread e garantire picchi di velocità estremi per le attività che richiedono un solo flusso di dati (per es. l’apertura di applicazioni, la compilazione di codici, l’editing di immagini pesanti, …). Come spiega Apple nel comunicato stampa con cui ha annunciato le novità di oggi, la CPU dei processori M6 è composta da tre categorie distinte di cuori: 6 di essi sono destinati all’efficienza, 4 sono cuori di livello intermedio, quindi prestazioni e efficienti dal punto di vista energetico che si uniscono ai due “super cuori” per i carichi di lavoro multi-thread. Il vantaggio dei nuovi processori è rappresenta.
L’alternativa M5 Pro rappresenta invece l’opzione più performante e quindi professionale. La generazione di processori M5 aveva si basa ancora sui 3 nm, ciononostante il maggior numero di cuori sia nella CPU che nella GPU garantiscono prestazioni complessivamente superiori.
In attesa di poter magari testare con mano i nuovi modelli per il momento ci fermiamo alle specifiche tecniche presenti nei comunicati, per i risvolti pratici dovremo attendere ancora un po’.
Grazie ai processori N1 migliora anche la connettività. I nuovi Mac mini passeranno dal Wi-Fi 6E al protocollo 7 e il protocollo Bluetooth dal precedente 5.3 al nuovo 6. Il modello con M5 Pro introduce le porte Thunderbolt 5 sul retro per poter collegare tra loro più Mac mini da usare per l’intelligenza artificiale in locale. Il modello con CPU M6, invece, rimarranno legati alle porte Thunderbolt 4.
Nuovi Mac Studio - Anche in questo caso si tratta principalmente di un aggiornamento dei processori e, quindi, di un aggiornamento delle prestazioni alle nuove esigenze legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale in locale. Come abbiamo anticipato nel secondo paragrafo parlando di prezzi, i nuovi Mac Studio si basano su due processori: l’M5 Max e l’M5 Ultra (quest’ultimo disponibile in due varianti). Se l’M6 era il nuovo processore per il Mac mini, l’M5 Ultra è il nuovo processore per il massimo delle prestazioni possibili. Nel suo comunicato Apple parla di prestazioni fino a 4,3 volte superiori rispetto alla precedente generazione, una capacità evoluta di gestire la grafica e fino a 512 GB di memoria unificata. L’esperienza ci insegna che delle metriche fornite dai produttori ci si deve fidare fino ad un certo punto. In ogni caso la descrizione tecnica del nuovo M5 Ultra ci permette di sbilanciarci e presumere che la realtà potrebbe essere molto vicina alle cifre dei comunicati stampa. La CPU di base nel nuovo M5 Ultra parte con 30 cuori, mentre la GPU con 64 cuori, praticamente il doppio rispetto all’M5 Max di base. Se questi non bastassero si può sempre optare per la versione con CPU da 36 cuori e GPU da 80 cuori (esattamente il doppio della versione potenziata dell’M5 Max). Volendo proprio strafare (da ottobre) si potrebbe optare per 512 GB di memoria RAM e 16 TB di memoria solida. A livello di curiosità, e a sostegno del discorso fatto in precedenza sui rincari che tutto il settore sta subendo (Apple un po’ in ritardo rispetto a molti marchi concorrenti) il prezzo complessivo di questo super computer supererebbe i 18 mila franchi.
Anche per i nuovi Mac Studio ci sono novità dal punto di vista della connettività. Il processore N1 porta in dote Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.3 e le sei porte Thunderbolt 5 permetteranno di loro collegare più macchine in modalità cluster o fino ad otto schermi esterni.