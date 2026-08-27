Dolly Parton lascia una canzone segreta...ma sarà pubblicata nel 2046

Secondo Ramey, la registrazione è conservata in una cosiddetta "Dream Box" presso il DreamMore Resort del parco divertimenti a Pigeon Forge (Stato americano del Tennessee). La star aveva inaugurato il parco ai margini delle Smokey Mountains nel 1986, mentre l'hotel DreamMore è stato aperto nel 2015. In quell'anno Parton scrisse la canzone "My Place in History", che fu poi chiusa in formato CD, insieme ad altri ricordi, in una cassetta di legno.

«È la verità», ha detto Parton nel 2022 al "Tonight Show" del conduttore Jimmy Fallon, alla domanda se avesse davvero sigillato una canzone segreta. Ha anche aggiunto un lettore CD e una guida su come ascoltare il brano. «Se qualcuno di voi sarà ancora qui quando apriranno la cassetta, spero che la mia canzone vi piaccia», ha detto Parton rivolgendosi al pubblico che applaudiva.