Dolly Parton lascia una canzone segreta...ma sarà pubblicata nel 2046
«My Place in History», incisa nel 2015, resterà sigillata in una capsula del tempo fino al centenario della nascita dell'icona country.
«My Place in History», incisa nel 2015, resterà sigillata in una capsula del tempo fino al centenario della nascita dell'icona country.
NASHVILLE - La cantante di "Jolene" Dolly Parton, morta a 80 anni, ha lasciato ai suoi fan una canzone ancora inedita. Tuttavia, ci vorrà ancora un po' prima che il brano dell'icona country possa essere ascoltato. Il brano, intitolato "My Place in History", resterà sigillato in una capsula del tempo fino al 2046.
«Pubblicheremo la canzone per il suo 100° compleanno», ha dichiarato Wes Ramey, portavoce del parco divertimenti di Parton "Dollywood", su richiesta dell'agenzia di stampa tedesca DPA. Il 19 gennaio 2046 ricorrerà il grande anniversario.
Secondo Ramey, la registrazione è conservata in una cosiddetta "Dream Box" presso il DreamMore Resort del parco divertimenti a Pigeon Forge (Stato americano del Tennessee). La star aveva inaugurato il parco ai margini delle Smokey Mountains nel 1986, mentre l'hotel DreamMore è stato aperto nel 2015. In quell'anno Parton scrisse la canzone "My Place in History", che fu poi chiusa in formato CD, insieme ad altri ricordi, in una cassetta di legno.
«È la verità», ha detto Parton nel 2022 al "Tonight Show" del conduttore Jimmy Fallon, alla domanda se avesse davvero sigillato una canzone segreta. Ha anche aggiunto un lettore CD e una guida su come ascoltare il brano. «Se qualcuno di voi sarà ancora qui quando apriranno la cassetta, spero che la mia canzone vi piaccia», ha detto Parton rivolgendosi al pubblico che applaudiva.
Parton è morta martedì (ora locale) all'età di 80 anni a Nashville, nello Stato americano del Tennessee. La notizia del decesso della cantante ha suscitato costernazione in tutto il mondo.
Star come Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminem e Beyoncé le hanno reso omaggio.