Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano

Secondo il comunicato, Scorsese ha ringraziato per il "prestigioso incarico", che accetta con onore. "Il cinema italiano è stato per tutta la mia vita una costante fonte di ispirazione", ha dichiarato il regista ("Taxi Driver", "Gangs of New York", "The Wolf of Wall Street"). In qualità di presidente onorario, desidera sostenere l'impegno dell'Accademia per la promozione internazionale del cinema italiano e della cultura cinematografica. Non vede l'ora di farlo.