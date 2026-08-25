Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano
La decisione sarà formalizzata dal consiglio di amministrazione, mentre il regista americano si dice onorato di sostenere il cinema italiano nel mondo.
ROM - Il regista hollywoodiano Martin Scorsese riceverà un ruolo onorifico nel cinema italiano: l'83enne statunitense di origini siciliane dovrebbe diventare presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano.
Questa assegna ogni anno il premio cinematografico David di Donatello. Scorsese ha accettato la proposta del ministro della Cultura Alessandro Giuli e della fondazione competente per la posizione, si legge in un comunicato del ministero a Roma.
La nomina deve ancora essere formalmente decisa dal consiglio di amministrazione dell'Accademia. Poco prima erano già stati nominati la presidente Silvia Calandrelli e il direttore artistico Gian Luca Farinelli.
Scorsese: Il cinema italiano "fonte di ispirazione"
Secondo il comunicato, Scorsese ha ringraziato per il "prestigioso incarico", che accetta con onore. "Il cinema italiano è stato per tutta la mia vita una costante fonte di ispirazione", ha dichiarato il regista ("Taxi Driver", "Gangs of New York", "The Wolf of Wall Street"). In qualità di presidente onorario, desidera sostenere l'impegno dell'Accademia per la promozione internazionale del cinema italiano e della cultura cinematografica. Non vede l'ora di farlo.
Il David di Donatello è il più importante premio cinematografico nazionale italiano, spesso definito l'equivalente italiano degli Oscar. È stato assegnato per la prima volta nel 1956. Vengono premiate le prestazioni in tutti i settori del cinema, dal film, regia e recitazione fino a fotografia, montaggio e costumi. Come trofeo, i vincitori ricevono una riproduzione della statua del David, che lo scultore Donatello realizzò intorno al 1440.