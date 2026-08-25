Cerca e trova immobili
Segnalaci
Italia

Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano

La decisione sarà formalizzata dal consiglio di amministrazione, mentre il regista americano si dice onorato di sostenere il cinema italiano nel mondo.
Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano
Imago/Zuma
Fonte Sda Dpa
elaborata da Redazione
Scorsese sarà presto il presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano
La decisione sarà formalizzata dal consiglio di amministrazione, mentre il regista americano si dice onorato di sostenere il cinema italiano nel mondo.

ROM - Il regista hollywoodiano Martin Scorsese riceverà un ruolo onorifico nel cinema italiano: l'83enne statunitense di origini siciliane dovrebbe diventare presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano.

Questa assegna ogni anno il premio cinematografico David di Donatello. Scorsese ha accettato la proposta del ministro della Cultura Alessandro Giuli e della fondazione competente per la posizione, si legge in un comunicato del ministero a Roma.

La nomina deve ancora essere formalmente decisa dal consiglio di amministrazione dell'Accademia. Poco prima erano già stati nominati la presidente Silvia Calandrelli e il direttore artistico Gian Luca Farinelli.

Scorsese: Il cinema italiano "fonte di ispirazione"

Secondo il comunicato, Scorsese ha ringraziato per il "prestigioso incarico", che accetta con onore. "Il cinema italiano è stato per tutta la mia vita una costante fonte di ispirazione", ha dichiarato il regista ("Taxi Driver", "Gangs of New York", "The Wolf of Wall Street"). In qualità di presidente onorario, desidera sostenere l'impegno dell'Accademia per la promozione internazionale del cinema italiano e della cultura cinematografica. Non vede l'ora di farlo.

Il David di Donatello è il più importante premio cinematografico nazionale italiano, spesso definito l'equivalente italiano degli Oscar. È stato assegnato per la prima volta nel 1956. Vengono premiate le prestazioni in tutti i settori del cinema, dal film, regia e recitazione fino a fotografia, montaggio e costumi. Come trofeo, i vincitori ricevono una riproduzione della statua del David, che lo scultore Donatello realizzò intorno al 1440.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cinema italianofilmhollywoodmartin scorsese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
21 ore

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Accoltellato nella notte, la sua vita è pericolo
LIVE
LUGANO
3 gior

Accoltellato nella notte, la sua vita è pericolo

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne
LIVE
SERRAVALLE
20 ore

Cade mentre è alla ricerca di funghi: muore un 48enne

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti
LIVE
VALLESE
1 gior
96
154

Violenze sulla moglie, arrestato Jacques Moretti

Notte di botti e boati nel Locarnese
LIVE
LOCARNESE
2 gior
32

Notte di botti e boati nel Locarnese

«L'addio di Mauro Pini? Difficile riprendersi da una cosa del genere»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
5
33

«L'addio di Mauro Pini? Difficile riprendersi da una cosa del genere»

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»
LIVE
CANTONE
1 gior
26
45

Dopo il caso Rufus, pensioni per cani sotto esame: «Ecco come scegliere»

«Sembra qualcuno che sapeva cosa andava a prelevare»
LIVE
MONTE CARASSO
2 gior
40
128

«Sembra qualcuno che sapeva cosa andava a prelevare»

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)
LIVE
SVIZZERA
1 gior

È morto il miliardario Klaus-Michael Kühne (e non aveva eredi)

Dorme lassù ormai da mesi: il video
LIVE
LAVIZZARA
6 ore
3
46

Dorme lassù ormai da mesi: il video

Sempre più milionari scelgono l'Italia invece della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
72
125

Sempre più milionari scelgono l'Italia invece della Svizzera

L'Iran concede il passaggio a Hormuz alle petroliere irachene
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
6
22

L'Iran concede il passaggio a Hormuz alle petroliere irachene

Sarà un'altra settimana di temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
4
67

Sarà un'altra settimana di temporali

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»
LIVE
MINNESOTA
6 ore
8
87

«Ho lottato contro la depressione, Ambrì ha piantato il seme della mia rinascita»

Amalia Mirante in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
94
237

Amalia Mirante in corsa per il Consiglio di Stato

La figlia chiede verità sulla morte della madre
LIVE
MELIDE
6 ore
32
80

La figlia chiede verità sulla morte della madre

Un tappeto di legna sul Ceresio
LIVE
AGNO
2 gior
6
28

Un tappeto di legna sul Ceresio

Si rompe il camper sull'A2. Detriti sulla strada e disagi al traffico
LIVE
MENDRISIO
1 gior
22
36

Si rompe il camper sull'A2. Detriti sulla strada e disagi al traffico

Ha 400 anni e la vogliono demolire. E c'entra anche Maurer
LIVE
LUCERNA
1 gior
30
191

Ha 400 anni e la vogliono demolire. E c'entra anche Maurer

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
3 ore
4
31

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Lite in Piazza Cioccaro, ferito con una bottiglia
LIVE
LUGANO
2 gior

Lite in Piazza Cioccaro, ferito con una bottiglia

Esce dall'area di sosta, sbanda e prende il muro
LIVE
CADENAZZO
1 gior
4
21

Esce dall'area di sosta, sbanda e prende il muro

Torna la pioggia
LIVE
CANTONE
15 ore
11
37

Torna la pioggia

Altre uova richiamate dal mercato: «Sospetta contaminazione da salmonella»
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 gior
20
91

Altre uova richiamate dal mercato: «Sospetta contaminazione da salmonella»

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»
LIVE
SVIZZERA
15 ore
20
76

«Sul bus non potevo sedermi accanto agli uomini»

Dentro il bunker nascosto a due passi dal confine
LIVE
CONFINE
3 gior
3
16

Dentro il bunker nascosto a due passi dal confine

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation
LIVE
VALLESE
1 gior
12
35

Ecco come l'incarcerazione di Moretti potrebbe pesare sull'inchiesta del Constellation

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara
LIVE
ISOLA DI MAN
1 gior

Dalla leggenda Agostini una lacrima per il ticinese morto in gara

Le strappa la collana e scappa. Lo arrestano subito
LIVE
BALERNA
2 gior
121
144

Le strappa la collana e scappa. Lo arrestano subito

«Se il suo bonifico è reale e non gli do i soldi, sono io che lo sto derubando»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
9
23

«Se il suo bonifico è reale e non gli do i soldi, sono io che lo sto derubando»

La prima volta a più di 20 anni
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
21

La prima volta a più di 20 anni

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»
LIVE
LUGANO
1 gior
43
65

Uber alla AIL Arena: «Il suolo pubblico è in omaggio?»

Malore e morte per un ex talento
LIVE
LIGA PORTUGAL
1 gior

Malore e morte per un ex talento

Ora i medici sono preoccupati dal peso di Trump
LIVE
STATI UNITI
1 gior
18
111

Ora i medici sono preoccupati dal peso di Trump

Greina Trail 2026: trionfano Meier, Delorenzi, Soldati e Turri
LIVE
BLENIO
2 gior
6

Greina Trail 2026: trionfano Meier, Delorenzi, Soldati e Turri

Desirée non più tornata dalla ricreazione
LIVE
ZURIGO
19 ore

Desirée non più tornata dalla ricreazione

Bosco in fiamme sul Poncione della Marcia
LIVE
VERZASCA
2 gior
2
22

Bosco in fiamme sul Poncione della Marcia

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
7
26

Meno stranieri facoltosi scelgono la tassazione fissa, ma in Ticino gli incassi volano

Cervelat gratis a Cresciano
LIVE
CRESCIANO
22 ore
16
33

Cervelat gratis a Cresciano

«Non stacchi mai e rischi di rovinare l'ambiente in famiglia»
LIVE
CALCIO
1 gior
1
8

«Non stacchi mai e rischi di rovinare l'ambiente in famiglia»

Crans-Montana, diverse dimissioni alla fondazione Beloved
LIVE
VALLESE
2 gior
5
23

Crans-Montana, diverse dimissioni alla fondazione Beloved

«È da sei anni che qui è tutto fermo»
LIVE
COLLINA D'ORO
1 gior

«È da sei anni che qui è tutto fermo»

Ruba l'identità a un'altra donna...per utilizzare Pornhub e contattare ospedali
LIVE
BERNA
2 gior
7

Ruba l'identità a un'altra donna...per utilizzare Pornhub e contattare ospedali

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?
LIVE
CALCIO
23 ore
11
23

L'Italia soffierà alla Svizzera Alessandro Romano?

Dopo la morte di Giuseppe Fleury, Josi cerca un nuovo padrone
LIVE
GAMBAROGNO
3 gior
22
176

Dopo la morte di Giuseppe Fleury, Josi cerca un nuovo padrone

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka
LIVE
TENNIS
19 ore
32
76

I cancelli degli US Open sbattuti in faccia a Wawrinka

«Il doppio delle commissioni», c'è maretta tra TWINT e i piccoli commercianti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24
48

«Il doppio delle commissioni», c'è maretta tra TWINT e i piccoli commercianti

«Il mondo non ha bisogno di una Svizzera che faccia quello che fanno tutti gli altri»
LIVE
VOTAZIONE 27 SETTEMBRE
22 ore
67
440

«Il mondo non ha bisogno di una Svizzera che faccia quello che fanno tutti gli altri»

«Rösti muto durante la canicola. Il Consiglio federale gli tolga il DATEC»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
81
195

«Rösti muto durante la canicola. Il Consiglio federale gli tolga il DATEC»

Putin giura vendetta: «Kiev ha aperto il vaso di Pandora»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
8
217

Putin giura vendetta: «Kiev ha aperto il vaso di Pandora»

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
La Norvegia in apprensione per la malattia di re Harald V
LIVE
REALI
1 gior

La Norvegia in apprensione per la malattia di re Harald V

Meghan medita un ritorno sullo schermo
LIVE
REGNO UNITO
3 gior
2
47

Meghan medita un ritorno sullo schermo

Al Lido tanta paura di guerra atomica e non solo
LIVE
MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
4 gior
3

Al Lido tanta paura di guerra atomica e non solo

L'agenzia antidroga americana indaga sulla morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
4 gior

L'agenzia antidroga americana indaga sulla morte di Hayden Panettiere

Volete andare all'Eurovision? È il momento per farsi avanti!
LIVE
SVIZZERA
5 gior
10

Volete andare all'Eurovision? È il momento per farsi avanti!

È morto John Irvin
LIVE
REGNO UNITO
5 gior

È morto John Irvin

Il segreto sul cancro di Carlo, Camilla parla per la prima volta: «È stato difficile»
LIVE
REGNO UNITO
6 gior
3

Il segreto sul cancro di Carlo, Camilla parla per la prima volta: «È stato difficile»

Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)
LIVE
RUSSIA
6 gior
1
29

Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)

Addio Hayden Panettiere: il dolore di Klitschko
LIVE
STATI UNITI/GERMANIA
1 sett
10

Addio Hayden Panettiere: il dolore di Klitschko

Harrison Ford torna Indiana Jones... in un parco a tema Disney
LIVE
STATI UNITI
1 sett
2
3

Harrison Ford torna Indiana Jones... in un parco a tema Disney