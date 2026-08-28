Tom Hiddleston e Willem Dafoe saranno presenti a Zurigo

Il film racconta come lo sherpa Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) entri a far parte della spedizione britannica guidata da John Hunt (Willem Dafoe). Insieme a Edmund Hillary (Tom Hiddleston), cerca di scalare la montagna più alta del mondo: un'impresa che comporta sia enormi sfide poste dalla natura sia il superamento dei propri limiti personali.

L'attore britannico Tom Hiddleston è assurto alla celebrità internazionale con i ruoli del dio Loki nell'universo della Marvel e del Capitano James Nicholls in War horse (Steven Spielberg, 2011). Dafoe, dal canto suo, è da lungo tempo una delle star hollywoodiane più note grazie ai suoi tratti caratteristici, ma anche una figura influente del cinema d'autore. Quanto alla regista australiana Peedom, vanta esperienza nel campo dei lungometraggi e dei documentari e lavora da anni nell'Himalaya.