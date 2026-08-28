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Tom Hiddleston e Willem Dafoe saranno presenti a Zurigo

La première europea di 'Tenzing' apre il Festival del Film di Zurigo con la presenza della regista Jennifer Peedom.
Tom Hiddleston e Willem Dafoe saranno presenti a Zurigo
Imago
Tom Hiddleston
Fonte ATS
elaborata da Cronaca Ticino
Tom Hiddleston e Willem Dafoe saranno presenti a Zurigo
La première europea di 'Tenzing' apre il Festival del Film di Zurigo con la presenza della regista Jennifer Peedom.

ZURIGO - Al Festival del Film di Zurigo (ZFF) andrà in scena la prima europea di "Tenzing", pellicola che racconta della prima ascesa al Monte Everest. A Zurigo saranno presenti la regista Jennifer Peedom e i celebri attori Tom Hiddleston e Willem Dafoe.

I tre inaugureranno pertanto la 22esima edizione della rassegna il prossimo 24 settembre, scrivono gli organizzatori in una nota odierna.

Il film racconta come lo sherpa Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) entri a far parte della spedizione britannica guidata da John Hunt (Willem Dafoe). Insieme a Edmund Hillary (Tom Hiddleston), cerca di scalare la montagna più alta del mondo: un'impresa che comporta sia enormi sfide poste dalla natura sia il superamento dei propri limiti personali.

L'attore britannico Tom Hiddleston è assurto alla celebrità internazionale con i ruoli del dio Loki nell'universo della Marvel e del Capitano James Nicholls in War horse (Steven Spielberg, 2011). Dafoe, dal canto suo, è da lungo tempo una delle star hollywoodiane più note grazie ai suoi tratti caratteristici, ma anche una figura influente del cinema d'autore. Quanto alla regista australiana Peedom, vanta esperienza nel campo dei lungometraggi e dei documentari e lavora da anni nell'Himalaya.

La 22esima edizione dello ZFF porterà sulle sponde della Limmat svariati altri ospiti internazionali e durerà fino al 4 ottobre.

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