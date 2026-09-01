Dal palco alle cure intense, c'è preoccupazione per Lionel Richie
Il cantante, 77 anni, si è sentito male al termine del suo ultimo concerto ed è stato ospedalizzato. È la seconda volta che succede quest'anno.
Un malore durante gli ultimi momenti del suo concerto a St. Louis lo ha portato in ospedale, dove resta tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.
Hanno causato qualche preoccupazione le condizioni di salute del cantante americano Lionel Richie che, stando al portale TMZ dopo l’esibizione di questo sabato al Forest Park si sarebbe sentito poco bene.
Il 77enne si trova ancora ricoverato, mentre i dottori tentano di identificare le cause del suo malessere. L'ipotesi al vaglio è quella della disidratazione.
A destare preoccupazione nei fan è il fatto che questo, per Richie, sarebbe il secondo malore live di quest'anno. Era successo anche a giugno, a St. Paul nel Minnesota.
In quell'occasione, il cantante si era seduto più volte durante l'esibizione, lasciando poi il palco e non ritornando più. In seguito era stato ospedalizzato d'urgenza con un'ambulanza.
L'artista aveva cancellato le due date successive del tour, a Chicago e Columbus, «dietro consiglio medico». Richie aveva poi scelto il canale dei social per ringraziare i fan della loro vicinanza e confermare il suo ritrovato buono stato di salute.
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