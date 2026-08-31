Dolly Parton sarà sepolta accanto marito a Nashville

«Questo è un post davvero difficile da scrivere per me. Ho voluto aspettare che mia nonna fosse sepolta ieri, prima di cercare di mettere tutto questo in parole», ha scritto la sua pronipote. «Siccome non poteva avere figli suoi, ci ha sempre fatto sentire come se fossimo suoi. Ci ha amato in questo modo, e le sarò per sempre grata».

«Mi sento incredibilmente fortunata di aver potuto chiamarla la mia nonna - continua -. Grazie per aver sempre creduto in me, per avermi amato e per avermi fatto sentire capace di fare qualsiasi cosa».