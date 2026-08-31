Dolly Parton sarà sepolta accanto marito a Nashville
Funerali privati e grande commozione tra i familiari per l’addio alla regina del country.
Funerali privati e grande commozione tra i familiari per l’addio alla regina del country.
NEW YORK - Dolly Parton è stata sepolta accanto al marito Carl Dean, compagno di vita per 60 anni, ed i funerali si sono svolti in forma privata lo scorso venerdì. Lo ha rivelato la pronipote Lainey Parton con un post su social media.
La regina del country riposa in pace al Woodlawn Memorial Park and Mausoleum di Nashville, sulla targa posta sul mausoleo era inciso anche il nome di Dolly Parton ben prima della sua morte, insieme all'immagine della sua casa nella contea di Sevier, in Tennessee. Secondo quanto si legge sui media statunitensi, la Parton indossava i suoi tipici tacchi alti per sua volontà.
«Questo è un post davvero difficile da scrivere per me. Ho voluto aspettare che mia nonna fosse sepolta ieri, prima di cercare di mettere tutto questo in parole», ha scritto la sua pronipote. «Siccome non poteva avere figli suoi, ci ha sempre fatto sentire come se fossimo suoi. Ci ha amato in questo modo, e le sarò per sempre grata».
«Mi sento incredibilmente fortunata di aver potuto chiamarla la mia nonna - continua -. Grazie per aver sempre creduto in me, per avermi amato e per avermi fatto sentire capace di fare qualsiasi cosa».
Per quanto riguarda la sua eredità milionaria, al momento il testamento ufficiale non è stato reso pubblico. Il suo patrimonio è stimato all'incirca in 450 milioni di dollari e probabilmente sarà destinato principalmente alla sua grande famiglia estesa e a progetti benefici.