È morto Franco Fontana

Le prime mostre personali arrivarono negli anni Sessanta: a Torino nel 1965 e a Modena nel 1968, alla Galleria della Sala di Cultura. Già nel 1963 aveva partecipato alla Terza Biennale Internazionale del Colore a Vienna, mentre l'anno successivo la rivista Popular Photography gli aveva dedicato un portfolio.

Un passaggio decisivo della sua carriera arrivò nel 1974 alla Photokina di Colonia, dove le sue fotografie a colori ottennero grande attenzione. Nel corso di oltre sessant'anni di attività, Fontana ha contribuito ad affermare il colore come vero e proprio linguaggio artistico e narrativo.