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È morto Franco Fontana

Il fotografo modenese aveva 92 anni. In oltre sessant'anni di carriera ha fatto del colore e delle geometrie la cifra della sua arte.
È morto Franco Fontana
Imago
Fonte Ats Akr
di Redazione
È morto Franco Fontana
Il fotografo modenese aveva 92 anni. In oltre sessant'anni di carriera ha fatto del colore e delle geometrie la cifra della sua arte.

MODENA - È morto a 92 anni Franco Fontana, uno dei maestri della fotografia italiana del Novecento e innovatore della fotografia a colori. Era nato a Modena il 9 dicembre 1933.

Autodidatta, Fontana si avvicinò alla fotografia nel 1961, frequentando i fotoclub e sperimentando inizialmente da dilettante. Influenzato dall'Espressionismo astratto e dal Minimalismo, sviluppò un linguaggio fondato sull'astrazione, sulle linee nette, sulle geometrie essenziali e sui forti contrasti cromatici, in un'epoca nella quale la fotografia artistica era ancora dominata dal bianco e nero.

Le prime mostre personali arrivarono negli anni Sessanta: a Torino nel 1965 e a Modena nel 1968, alla Galleria della Sala di Cultura. Già nel 1963 aveva partecipato alla Terza Biennale Internazionale del Colore a Vienna, mentre l'anno successivo la rivista Popular Photography gli aveva dedicato un portfolio.

Un passaggio decisivo della sua carriera arrivò nel 1974 alla Photokina di Colonia, dove le sue fotografie a colori ottennero grande attenzione. Nel corso di oltre sessant'anni di attività, Fontana ha contribuito ad affermare il colore come vero e proprio linguaggio artistico e narrativo.

Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei nel mondo. Alla sua produzione sono stati dedicati più di 70 libri, pubblicati in diversi Paesi, tra cui la Svizzera, mentre sono oltre 400 le mostre personali e collettive tenute in quattro continenti.

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