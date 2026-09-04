Torna “Sons Of Anarchy”, ma non è ciò che immaginereste
Il cast originale si riunisce in Legends, una nuova produzione FX che promette di rivoluzionare il concetto di revival televisivo.
All'inizio sono dei rumors, ormai una certezza. “Sons of Anarchy” sta per tornare sugli schermi, ma questa volta con una formula inedita.
In un panorama televisivo dominato da revival e spin-off, la serie cult quest'anno maggiorenne (esordì nel 2008) si prepara a sorprendere i suoi fans. Dopo il discreto successo dello spin-off “Mayans M.C.”, ora il progetto coinvolgerà direttamente gli attori originali, che interpreteranno sé stessi invece dei celebri personaggi.
Tra i protagonisti confermati ci sono Charlie Hunnam, Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates e Theo Rossi.
FX, la rete che ha trasmesso la serie originale, ha ufficializzato il progetto. La nuova produzione, intitolata Legends, si presenta come una metanarrazione che fonde realtà e finzione.
Gli attori saranno chiamati a confrontarsi con i loro alter ego e con il peso del successo ottenuto grazie alla serie, in una trama che promette di essere un thriller originale e intrigante.
La sinossi ufficiale anticipa che il cast si riunirà dopo oltre dieci anni in occasione di una convention per i fan, dove il confine tra vita reale e finzione si farà sempre più sottile. In questo contesto, la "fratellanza spezzata" dovrà affrontare una minaccia reale, più pericolosa di qualsiasi avventura vissuta sullo schermo.