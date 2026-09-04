Torna “Sons Of Anarchy”, ma non è ciò che immaginereste

Tra i protagonisti confermati ci sono Charlie Hunnam, Ron Perlman, Katey Sagal, Maggie Siff, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan, Kim Coates e Theo Rossi.

FX, la rete che ha trasmesso la serie originale, ha ufficializzato il progetto. La nuova produzione, intitolata Legends, si presenta come una metanarrazione che fonde realtà e finzione.