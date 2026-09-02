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È nato il primo figlio di Sean Lennon
La famiglia Lennon si allarga con l'arrivo di Aurelius, celebrato con entusiasmo sui social dal neo-papà.
imago
Sean Lennon and Charlotte Kemp Muhl
Fonte Ats Ans
È nato il primo figlio di Sean Lennon
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È nato il primo figlio di Sean Lennon
La famiglia Lennon si allarga con l'arrivo di Aurelius, celebrato con entusiasmo sui social dal neo-papà.
È nato il primo figlio di Sean Lennon
La famiglia Lennon si allarga con l'arrivo di Aurelius, celebrato con entusiasmo sui social dal neo-papà.
NEW YORK - Yoko Ono è diventata nonna: Sean Ono Lennon, il figlio della 93enne artista e dell'ex Beatle John Lennon, ha avuto il suo primo figlio con la compagna Charlotte Kemp Muhl.
Sean ha 50 anni e ha annunciato la nascita del figlio Aurelius in un post sui suoi profili social: «Abbiamo creato un essere umano! Sono convinto che il Dna sia una sorta di codice quaternario alieno dotato di capacità autonoma di agire», ha scritto il figlio di John Lennon: «Gli sto facendo ascoltare Aphex Twin e Stravinsky, ma la mancanza di sonno rende tutto surreale».
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