È nato il primo figlio di Sean Lennon

Sean ha 50 anni e ha annunciato la nascita del figlio Aurelius in un post sui suoi profili social: «Abbiamo creato un essere umano! Sono convinto che il Dna sia una sorta di codice quaternario alieno dotato di capacità autonoma di agire», ha scritto il figlio di John Lennon: «Gli sto facendo ascoltare Aphex Twin e Stravinsky, ma la mancanza di sonno rende tutto surreale».