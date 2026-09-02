Ucciso il musicista Jonathan Meléndez: strage in casa

ATIZAPÁN - Jonathan Meléndez, tastierista e membro fondatore della band messicana Camilo Séptimo, è stato assassinato insieme alla moglie incinta di 4 mesi, alla figlia di tre anni e a una collaboratrice domestica di 21 anni nell'appartamento della famiglia ad Atizapán de Zaragoza, nello Stato del Messico.



Anche il cane della famiglia è stato trovato morto, mentre il figlio di sei anni della coppia è sopravvissuto e sarebbe stato trovato illeso in una delle stanze. I quattro corpi sono stati scoperti intorno all'una di notte, dopo una segnalazione dei vicini, che avevano riferito di aver sentito urla e quelli che sembravano colpi d'arma da fuoco.