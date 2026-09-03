Addio a Cassandra Wilson, la cantante jazz aveva 70 anni

«Ho imparato tantissimo da lei e sono profondamente addolorato per la sua scomparsa», ha scritto il musicista Jon Batiste in un messaggio di cordoglio sulle reti sociali. «Aveva un timbro vocale e un fraseggio inconfondibili; il suo modo di intrecciare musica folk, R&B e della diaspora con generi sperimentali e popolari ha avuto un impatto enorme su di me. La sua voce evocava il Sud».