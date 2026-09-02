È in arrivo una docuserie sulla vita di Matthew Perry

«È servito tempo prima che mi sentissi pronta a condividere questi ricordi e a raccontare cosa significasse amare Matthew attraverso tutte le complessità della sua vita», ha spiegato via nota, «aveva un cuore bellissimo e uno spirito generoso. Spero che questa serie permetta a chiunque lo abbia amato, da vicino o da lontano, di conoscere più profondamente la persona che era e l’eredità che ci ha lasciato».

La serie ripercorrerà il percorso dell’attore, dagli esordi come giovane promessa della comicità fino alla consacrazione internazionale nei panni di Chandler Bing, esplorando anche gli aspetti più privati della sua vita e le sue difficoltà legate alla dipendenza.