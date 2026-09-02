È in arrivo una docuserie sulla vita di Matthew Perry
Verrà pubblicata il 27 ottobre su Netflix, non è ancora chiaro se compariranno i suoi compagni di cast di “Friends”.
LOS ANGELES - Arriverà su Netflix il 27 ottobre “The One About Matthew Perry” (“Quella su Matthew Perry”, utilizzando la nomenclatura degli episodi tipico di “Friends”) una docuserie in tre parti dedicata alla vita e alla carriera dell’attore di Friends, prematuramente scomparso nell’ottobre 2023.
Voce centrale del progetto sarà la sorella di Perry, Mia Perry Bowick, che per la prima volta condividerà ricordi personali e materiali inediti provenienti dall’archivio di famiglia, tra fotografie e video.
«È servito tempo prima che mi sentissi pronta a condividere questi ricordi e a raccontare cosa significasse amare Matthew attraverso tutte le complessità della sua vita», ha spiegato via nota, «aveva un cuore bellissimo e uno spirito generoso. Spero che questa serie permetta a chiunque lo abbia amato, da vicino o da lontano, di conoscere più profondamente la persona che era e l’eredità che ci ha lasciato».
La serie ripercorrerà il percorso dell’attore, dagli esordi come giovane promessa della comicità fino alla consacrazione internazionale nei panni di Chandler Bing, esplorando anche gli aspetti più privati della sua vita e le sue difficoltà legate alla dipendenza.
Netflix promette inoltre nuove testimonianze di amici di lunga data e collaboratori professionali. Non è ancora stato confermato, invece, se compariranno anche gli altri protagonisti di “Friends”.
A dirigere il progetto è Mary Robertson, già regista di “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” e produttrice di “Framing Britney Spears”. La serie è prodotta da Maxine Productions e Sony Pictures Television.