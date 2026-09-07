Film Festival di Zurigo: a Luna Wedler il Golden Eye Award
L'attrice sarà protagonista anche al festival grazie a due pellicole in programma e alla presenza di una rappresentante del Governo svizzero per la premiazione.
L'attrice sarà protagonista anche al festival grazie a due pellicole in programma e alla presenza di una rappresentante del Governo svizzero per la premiazione.
ZURIGO - Luna Wedler sarà la prima attrice svizzera a ricevere il Golden Eye Award dello Zürich Film Festival (ZFF). A 26 anni sarà inoltre la più giovane ricevente del premio, annuncia in un comunicato odierno il CEO del festival Christian Jungen.
A premiare la zurighese durante la cerimonia d'apertura della rassegna, il prossimo 24 settembre, sarà la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, responsabile del Dipartimento federale dell'Interno.
Wedler è presente in due pellicole che verranno presentate a Zurigo: Come attrice in "Eurotrash" e come doppiatrice nel film d'animazione "De Rägebogefisch", tratto dal libro pubblicato anche in italiano con il titolo di "Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari".
La carriera di Wedler iniziò undici anni fa con un ruolo in "Amateur Teens", presentato proprio allo ZFF e in questo lasso di tempo ha già ricevuto il Premio del cinema svizzero come miglior attrice nel 2018 e il Premio Marcello Mastroianni, destinato ad attori e attrici emergenti, al Festival di Venezia dello scorso anno.
Il Golden Eye Award, scrivono gli organizzatori nella nota, premia professionisti del cinema in grado di influenzare l'anno in corso e in passato è stato assegnato a star come Jude Law, Dakota Johnson e Pamela Anderson.