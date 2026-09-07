Film Festival di Zurigo: a Luna Wedler il Golden Eye Award

Wedler è presente in due pellicole che verranno presentate a Zurigo: Come attrice in "Eurotrash" e come doppiatrice nel film d'animazione "De Rägebogefisch", tratto dal libro pubblicato anche in italiano con il titolo di "Arcobaleno, il pesciolino più bello di tutti i mari".

La carriera di Wedler iniziò undici anni fa con un ruolo in "Amateur Teens", presentato proprio allo ZFF e in questo lasso di tempo ha già ricevuto il Premio del cinema svizzero come miglior attrice nel 2018 e il Premio Marcello Mastroianni, destinato ad attori e attrici emergenti, al Festival di Venezia dello scorso anno.