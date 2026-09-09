L'ex fidanzata di Elon Musk: «40 milioni di euro come denaro per il mio silenzio»

Il documentario critica il coinvolgimento di Musk nelle aziende statunitensi

Il documentario ripercorre l'ascesa di Musk e si concentra soprattutto su una domanda: come ha potuto un solo uomo accumulare tanta influenza? Gibney critica, per esempio, il fatto che le aziende di Musk collaborino strettamente con l'apparato della difesa statunitense e con l'agenzia spaziale americana, e che collaboratori del suo entourage abbiano ottenuto, nell'ambito di un'iniziativa di riduzione dei costi voluta dal presidente Donald Trump, un ampio accesso a sistemi IT statali sensibili e a dati personali.

Il regista si interroga su che uso possa essere fatto di quelle informazioni, tanto più che Musk possiede anche un'azienda di intelligenza artificiale.