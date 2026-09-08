Gino Paoli, esce "Quando ti rivedrò": l'inedito dedicato a Ornella Vanoni

L'inedito, dedicato da Paoli a Vanoni, sarà incluso nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, raccolta di Gino Paoli e parte del catalogo Sugar, nei negozi dal 25 settembre.

Paoli aveva pensato il brano come un duetto con Vanoni, che avrebbe dovuto registrarlo con lui a Nervi. Dopo la sua scomparsa, ha deciso di non sostituirne la voce e di affidare alla tromba dell'amico Paolo Fresu il compito di colmare la sua assenza. «Nessuno poteva prendere il suo posto. Però riempire quel vuoto con la tromba di Paolo Fresu, che, oltre a essere uno straordinario musicista, era un grande amico di Ornella, mi è sembrata la soluzione migliore», ha scritto Paoli.