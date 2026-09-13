SVEZIA
Centrosinistra in testa, arretra l'ultradestra
La coalizione guidata da Magdalena Andersson, secondo gli exit poll, è in vantaggio con il 51,3% su quella di centrodestra
AFP
Fonte Ats Ans
Centrosinistra in testa, arretra l'ultradestra
La coalizione guidata da Magdalena Andersson, secondo gli exit poll, è in vantaggio con il 51,3% su quella di centrodestra
STOCCOLMA - I Socialdemocratici sono in testa nelle elezioni svedese, con il 28,4%, secondo gli exit poll della tv pubblica Svt alla chiusure delle urne.
Al secondo posto i Moderati di Ulf Kristersson, al 18,1% dato che ribalta i sondaggi, che davano i nazionalisti degli Svedesi Democratici in vantaggio nella coalizione di centrodestra. La formazione di Jimmie Akesson si ferma al 17,2%, il 3,3% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche.
La coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson, secondo gli stessi exit poll, è in vantaggio con il 51,3% su quella di centrodestra.
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