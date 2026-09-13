Trump: «Forze negative vogliono rallentare l'IA»

Dunque, la corsa per la supremazia tecnologica, a partire dall'IA, non ammette pause nell'aspro confronto con il Dragone. Eppure, appena sabato, Amodei ha lanciato sul suo blog l'appello per «rallentare» a livello globale il ritmo di sviluppo dei modelli più avanzati dell'IA per motivi di sicurezza: «i progressi sembreranno comunque rapidi e dovremo fare un uso saggio del tempo che guadagneremo», ha scritto.

La proposta ha trovato l'immediato sostegno di due protagonisti indiscussi in America del settore: Elon Musk (SpaceX che controlla xAI) e San Altman di OpenAI. Che ha annunciato il rinvio al 2027 della maxi Ipo della sua azienda a Wall Street: «ci concentreremo sulla sicurezza. Non sarebbe il momento opportuno per quotarsi in Borsa: direi che non avverrà nel 2026», ha spiegato, spazzando via, a poche settimane dal deposito in via riservata della documentazione per l'Ipo, le speculazioni sul possibile debutto sui mercati già per quest'anno.