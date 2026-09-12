STATI UNITI
Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio
Le prime immagini della coppia con il neonato emergono sui media americani
afp
Fonte ats ans
Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio
Le prime immagini della coppia con il neonato emergono sui media americani
LOS ANGELES - La popstar Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito "Page Six".
La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare Michael Polansky nel 2020 e si è fidanzata con l'imprenditore nel 2024. Sulla home page del sito Page Six sono visibili le prime foto della coppia in compagnia del neonato.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE PEOPLE