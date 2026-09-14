Lo strano destino dei bagagli perduti

L'asta di bagagli ad Amsterdam

La rivista Internazionale, invece, ha da poco pubblicato un articolo della giornalista Laura Hoogenraad per la rivista dei Paesi Bassi Nrc nel quale racconta di essersi fatta tentare dal partecipare ad un'asta pubblica avente ad oggetto proprio i bagagli smarriti a Schiphol, l'aeroporto di Amsterdam. A queste aste il pubblico è variegato e partecipano anche molti giovani, interessati ad acquistare carrelli pieni zeppi di valigie che vengono venduti anche a più di mille euro perchè “i bagagli smarriti hanno un certo fascino. Non sono cose di cui qualcuno si è disfatti cedendole ad un mercatino o ad un negozio dell'usato, ma oggetti che i proprietari volevano avere con sé quando sono partiti di casa”. Come raccontato dalla Hoogenraad “molte persone si divertono a seguire online il momento in cui le valigie vengono aperte: le dirette ed i video hanno migliaia di visualizzazioni”. Wietse Drent, un abituale visitatore dell'asta, suggerisce alla giornalista di “prendere i carrelli con i bagagli a mano perchè la gente lì mette le cose di valore”. Il trentanovenne racconta di aver trovato nei bagagli acquistati alcune cose di valore, come una borsa Chanel nuova di zecca o un dispositivo medico contro le apnee notturne rivendute poi online con un ottimo margine di guadagno, comprando altri carrelli perchè “anche questo dà dipendenza, a pensarci bene. E' una botta di adrenalina”. La volontà, per Drent, non è quella di arricchirsi, “ma di trascorrere un po' di tempo in allegria con gli amici” che gli offrono soldi “per aprire una alla volta le valigie sorseggiando qualche birra”.



Le aperture delle valigie mostrate nei video sui social

Non sempre però si riesce a fare dei buoni affari e l'uomo ha raccontato di aver trovato anche cose di scarso valore, poi finite nel contenitore per riciclare i vestiti usati o nella spazzatura come quando, dentro la valigia di una persona che aveva chiaramente partecipato alla maratona di Amsterdam, vi erano “un pettorale con il numero di gara e un mucchio di vestiti sporchi e bagnati fradici”. I dispositivi elettronici di piccole dimensioni vengono destinati ad un'asta a parte, mentre i computer, i tablet e i telefoni vengono smaltiti in maniera sostenibile. Una volta privata la valigia di questi oggetti, e di qualsiasi altro di natura personale, come documenti o etichette, la stessa viene destinata all'asta. Rutger Alexander Mooji è una vera celebrità del settore, e nei suoi video su TikTok ed Instagram, ha aperto “almeno un centinaio di valigie con decine di migliaia di spettatori” dato che la gente “è curiosissima”. La verità però è che da quando i prezzi delle aste sono saliti alle stelle per via della notorietà acquisita sui social, non è più così conveniente parteciparvi sperando di poterci guadagnare qualcosa. Come confermato da Mooji “recuperare i soldi che ci hai investito è impossibile” ed anche il content creator si è detto stanco di commentare magliette e vestiti altrui. A prescindere dal valore degli oggetti smarriti, rimane il fatto che perdere la propria valigia rimane l'incubo di ogni viaggiatore che fa affidamento sulla stessa per poter viaggiare in tranquillità e rimane invece a fissare un nostro trasportatore che gira a vuoto.