L'Argentina costruirà una base navale vicino alle Falkland

"Faremo circa cinque o sei gare d'appalto pubbliche per poter iniziare il prima possibile e cominciare i lavori il 2 gennaio", ha precisato Presti in un'intervista. Il presidente Javier Milei aveva annunciato il 3 agosto la riattivazione del progetto, ideato nel 2022 e inizialmente bloccato per i tagli alla spesa.

La struttura fungerà da "polo logistico" per l'Antartide, dove l'Argentina possiede sette basi permanenti e sei temporanee. Gustavo Melella, governatore della provincia della Terra del Fuoco, ha confermato il proprio sostegno alla costruzione della base spiegando che, "al di là del fatto che si abbiano differenze politiche e ideologiche su alcune questioni, su questo progetto siamo totalmente d'accordo e bisogna farlo".