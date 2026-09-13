Scontro in laguna a Venezia, lui muore e la moglie è dispersa

Per ora, però, Querino non è stata ritrovata. I Vigili del fuoco hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l'elicottero e alcune moto d'acqua a supporto delle operazioni di ricerca. E domani sommozzatori ed elicottero torneranno in azione, perché finora non è bastato. Le acque della Laguna sono limacciose, è difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri e, ad aumentare ulteriormente il coefficiente di difficoltà delle ricerche, c'è l'alternarsi dell'alta e della bassa marea. L'anno scorso venne ritrovato il barchino di un pescatore al largo di Punta Sabbioni e le ricerche, infruttuose, andarono avanti per settimane.

Intanto sull'incidente si muove la Procura di Venezia. Ricostruire la dinamica dello schianto con certezza non è semplice, perché l'unico testimone è il tassista. Prima dell'alba, al buio e nella nebbia della Laguna, nessuno a parte lui ha visto nulla. E ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. La Procura ha aperto un fascicolo che, a seguito della morte di Michieli, contempla l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 589 bis, che regola l'omicidio stradale e l'omicidio nautico.