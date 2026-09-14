«Per troppo tempo il settore ha mentito su rischi dell'IA»

Amodei, in un'intervista alla Cbs, ha ammesso di credere di "non aver compreso appieno cosa avrebbe comportato un progresso così rapido". Ha spiegato che lo sviluppo dell'IA sta seguendo una curva esponenziale, sempre più ripida. Alla domanda su cosa significhi, Amodei ha risposto: "Non significa che dobbiamo farci prendere dal panico oggi e che dobbiamo bloccare tutto. Ma direi che è un segnale d'allarme. Un segnale che ci indica la necessità di rallentare".

Allo scopo di avere modelli affidabili, Amodei ha detto che Anthropic darà a valutatori indipendenti l'accesso permanente ai suoi modelli, simile a quello dei dipendenti. "Ogni volta che qualcuno sviluppa un modello di IA, esiste un valutatore terzo in grado di verificare se l'azienda stia seguendo le pratiche di sicurezza a cui si è impegnata: è un po' come un ispettore sanitario", ha notato.