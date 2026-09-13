Incidente all’alba, Maldini aveva bevuto
Il giocatore del Cagliari aveva 0.91 per mille
Sei giovani feriti nell’incidente.
Il giocatore del Cagliari aveva 0.91 per mille
Sei giovani feriti nell’incidente.
MILANO - L’incidente all’alba, lo spavento, due auto coinvolte e sei feriti (nessuno di questi grave): Daniel Maldini è finito in un grosso guaio.
Questo anche perché, come emerso dai test eseguiti dalla polizia locale, il 24enne aveva un tasso alcolemico dello 0.91 per mille (anche in Italia il limite consentito è 0.50 per mille). Tasso “sceso” allo 0.89 per mille nella seconda prova effettuata.
Mentre le autorità italiane ancora attendono i risultati dei test relativi alla presenza di sostanze stupefacenti, il calciatore del Cagliari deve comunque prepararsi a fare i conti con la giustizia. Il tasso alcolemico rilevato configura infatti un reato penale, aggravato dall’orario dell’incidente (dalle ore 22 alle ore 7 si prevede l’inasprimento della pena) e dal fatto che a causa di esso si sia verificato un incidente.
Nello specifico, Maldini rischia una multa fino a 4’300 euro, la decurtazione di dieci punti dalla patente e la sospensione di quest'ultima per un minimo di sei mesi.