Antonelli controlla e vince a Madrid
Ottavo successo stagionale per il giovane italiano, primo su Verstappen e Norris
A lungo in testa, Leclerc si è dovuto fermare a una manciata di giri dalla fine per effettuare il suo primo pit-stop.
Ottavo successo stagionale per il giovane italiano, primo su Verstappen e Norris
A lungo in testa, Leclerc si è dovuto fermare a una manciata di giri dalla fine per effettuare il suo primo pit-stop.
MADRID - Kimi Antonelli ha aggiunto un altro trofeo alla sua già scintillante bacheca: quello del Gran Premio di Spagna nel quale, sul nuovissimo circuito di Madrid, ha vinto davanti a Max Verstappen e Lando Norris.
Vissuto il classico caos alla prime curve, nella sua primissima parte la gara è stata dominata da Lando Norris, capace di tenere a bada Antonelli e, giro dopo giro, di accumulare un vantaggio importante su tutti i rivali. Il tentativo di fuga del britannico è durato quindici tornate, dopo le quali, causa regime di Virtual Safety Car (per il ritiro di Stroll), la corsa è stata “ribaltata”. Il pilota della Mclaren ha perso la leadership e, fatto un pit-stop troppo lungo, anche la possibilità di vincere.
A beneficiare della situazione è stato Charles Leclerc, ritrovatosi primo, su un circuito semi-cittadino con pochissimi spazi per sorpassare, davanti ad Antonelli, Verstappen, Norris e Lawson. Partito con le gomme dure, il monegasco della Ferrari ha gestito senza troppi problemi ritmo e velleità dei rivali, controllando agevolmente il Gran Premio. La sensazione è che avrebbe potuto chiudere senza soste, garantendosi così il secondo successo stagionale dopo quello colto a Silverstone. Il regolamento gli ha tuttavia "imposto" almeno uno stop e così, entrato in pit-lane al 48esimo giro, ha abbandonato i sogni di gloria chiudendo quarto. E vedendo festeggiare - una volta ancora - Antonelli il quale, impostata una gara d’attesa, impegnatosi per oltre quaranta tornate a non sollecitare troppo la sua monoposto per evitare di surriscaldarla, nell’ultimo quarto d’ora ha pensato esclusivamente a tenere a bada Verstappen. Gestita comodamente la situazione, il giovane campioncino italiano ha così reso più solida la sua leadership nella classifica mondiale, scavando un solco ancora più profondo con George Russell, al momento secondo.
KIMI ANTONELLI WINS THE SPANISH GRAND PRIX! 👏🏆— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
GRANDE, KIMI! 😮💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mIYHjvz3HD