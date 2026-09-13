Antonelli controlla e vince a Madrid

Vissuto il classico caos alla prime curve, nella sua primissima parte la gara è stata dominata da Lando Norris, capace di tenere a bada Antonelli e, giro dopo giro, di accumulare un vantaggio importante su tutti i rivali. Il tentativo di fuga del britannico è durato quindici tornate, dopo le quali, causa regime di Virtual Safety Car (per il ritiro di Stroll), la corsa è stata “ribaltata”. Il pilota della Mclaren ha perso la leadership e, fatto un pit-stop troppo lungo, anche la possibilità di vincere.

A beneficiare della situazione è stato Charles Leclerc, ritrovatosi primo, su un circuito semi-cittadino con pochissimi spazi per sorpassare, davanti ad Antonelli, Verstappen, Norris e Lawson. Partito con le gomme dure, il monegasco della Ferrari ha gestito senza troppi problemi ritmo e velleità dei rivali, controllando agevolmente il Gran Premio. La sensazione è che avrebbe potuto chiudere senza soste, garantendosi così il secondo successo stagionale dopo quello colto a Silverstone. Il regolamento gli ha tuttavia "imposto" almeno uno stop e così, entrato in pit-lane al 48esimo giro, ha abbandonato i sogni di gloria chiudendo quarto. E vedendo festeggiare - una volta ancora - Antonelli il quale, impostata una gara d’attesa, impegnatosi per oltre quaranta tornate a non sollecitare troppo la sua monoposto per evitare di surriscaldarla, nell’ultimo quarto d’ora ha pensato esclusivamente a tenere a bada Verstappen. Gestita comodamente la situazione, il giovane campioncino italiano ha così reso più solida la sua leadership nella classifica mondiale, scavando un solco ancora più profondo con George Russell, al momento secondo.