Capolavoro-Marquez a Misano Adriatico
Il campione mondiale in carica ha dato spettacolo nel GP di San Marino
Bezzecchi subito fuori.
Il campione mondiale in carica ha dato spettacolo nel GP di San Marino
Bezzecchi subito fuori.
MISANO ADRIATICO - Nuova gioia per Marc Marquez il quale, già padrone della Sprint, a Misano Adriatico ha centrato il quinto successo nelle ultime sette gare disputate (il settimo in carriera nel GP di San Marino, il 78esimo nella classe regina).
Partito dietro Bezzecchi (fuori nei primi chilometri e, probabilmente, costretto ad abbandonare i propri sogni iridati), il campione in carica ha a lungo duellato con Jorge Martin, “infilandolo” definitivamente a metà gara. Da lì in avanti ha allungato, osservando da spettatore interessato il crollo del rivale, superato anche da Alex Marquez (alla fine secondo), Pedro Acosta (terzo) e Fermín Aldeguer. I venticinque punti incassati hanno permesso a Marquez di fare un enorme balzo in classifica, dove ha recuperato e appaiato in vetta proprio Martin.
In Moto2 ha invece fatto festa Manuel Gonzalez che, al quinto successo stagionale, ha allungato in cima alla graduatoria iridata. Lo spagnolo ha preceduto l’olandese Collin Veijer e il belga Barry Baltus.
In Moto3, infine, a spuntarla è stato Maximo Quiles, che sul rettilineo finale ha beffato David Almansa. Podio anche per Brian Uriarte.