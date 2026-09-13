Capolavoro-Marquez a Misano Adriatico

Partito dietro Bezzecchi (fuori nei primi chilometri e, probabilmente, costretto ad abbandonare i propri sogni iridati), il campione in carica ha a lungo duellato con Jorge Martin, “infilandolo” definitivamente a metà gara. Da lì in avanti ha allungato, osservando da spettatore interessato il crollo del rivale, superato anche da Alex Marquez (alla fine secondo), Pedro Acosta (terzo) e Fermín Aldeguer. I venticinque punti incassati hanno permesso a Marquez di fare un enorme balzo in classifica, dove ha recuperato e appaiato in vetta proprio Martin.