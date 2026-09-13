Serie A
Tennis maschile
SUPER LEAGUE
Basilea vincente a Lucerna
Shaqiri protagonista nel successo dei renani
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Basilea vincente a Lucerna
0 / 10
Basilea vincente a Lucerna
Shaqiri protagonista nel successo dei renani
Sorrisi per Zurigo e Servette.
Basilea vincente a Lucerna
Shaqiri protagonista nel successo dei renani
Sorrisi per Zurigo e Servette.
Super League13.09.2026
FC Lausanne-Sport
0 - 1
Servette
Terminata
Giornata 8
Fine partita0 - 1
85'
Jarell Simo
Miroslav Stevanovic
84'
Pedro Naressi
Hamza Abdallah
Etienne Youte Kinkoue
83'
Nathan Butler-Oyedeji
Levy Nene
76'
Dircssi Ngonzo
Nicolas Cozza
76'
75'
Tiemoko Ouattara
Mathis Lambourde
75'
Houboulang Mendes
Quentin Maceiras
75'
Jesper Karlsson
David Datro Fofana
Florent Mollet
Koba Koindredi
60'
Ibrahim Bah Mendes
Theo Bergvall
60'
52'
Kingstone Mutandwa
Rigore
0-1
Intervallo
16'
Kingstone Mutandwa
Levy Nene
11'
Calcio d'inizio
AllenatoreLuka Elsner3-1-4-2
Formazione di partenza
|90
|Melvin Feycal Mastil
|4
|Etienne Youte Kinkoue 83'
|71
|Karim Sow
|31
|Nicolas Cozza 76'
|88
|Koba Koindredi 60'
|6
|Theo Bergvall 60'
|80
|Sekou Kone
|9
|Enzo Anthony Honore Molebe
|18
|Morgan Poaty
|77
|Levy Nene 76'
|78
|Omar Janneh
Sostituti
|17
|Seydou Traore
|1
|Thomas Castella
|51
|Ibrahim Bah Mendes 60'
|11
|Nathan Butler-Oyedeji 76'
|20
|Hamza Abdallah 83'
|91
|Florent Mollet 60'
|7
|Alban Ajdini
|5
|Dircssi Ngonzo 76'
|47
|Papa Souleymane N'Diaye
4-4-2
AllenatoreJocelyn Gourvennec
Formazione di partenza
|Edvinas Gertmonas
|1
|75' Quentin Maceiras
|23
|Steve Rouiller
|4
|Marco Burch
|15
|Bradley Mazikou
|18
|85' Miroslav Stevanovic
|9
|Pedro Naressi
|6
|David Douline
|28
|75' Mathis Lambourde
|22
|75' David Datro Fofana
|27
|Kingstone Mutandwa
|7
Sostituti
|85' Jarell Simo
|20
|75' Jesper Karlsson
|21
|75' Houboulang Mendes
|17
|Louis Rieder
|44
|Lilian Njoh
|14
|75' Tiemoko Ouattara
|77
|Thomas Lopes
|36
|Teo Allix
|34
|Ivan Izquierdo
|42
Super League13.09.2026
Lucerna
2 - 4
Basilea
Terminata
Giornata 8
Fine partita2 - 4
85'
Becir Omeragic
Zan Celar
2-4
Lars Villiger
Assist: Faveurdi Bongeli
84'
Lars Villiger
Matteo Di Giusto
83'
Nando Toggenburger
Daniel Mikolajewski
72'
72'
Ludwig Thorell
Jonas Harder
72'
Giacomo Koloto
Xherdan Shaqiri
66'
Xherdan Shaqiri
Assist: Kazeem Olaigbe
1-4
61'
Aaron Malouda
Philip Otele
61'
Clement Michelin
Kevin Rueegg
Faveurdi Bongeli
Oscar Kabwit
60'
Aurelio Oehlers
Tyron Owusu
60'
Lucas Ferreira
Mio Zimmermann
60'
58'
Philip Otele
57'
Xherdan Shaqiri
56'
Xherdan Shaqiri
Assist: Kazeem Olaigbe
1-3
Bung Hua Freimann
52'
Intervallo
42'
Philip Otele
Assist: Xherdan Shaqiri
1-2
4'
Zan Celar
Assist: Kazeem Olaigbe
1-1
1-0
Oscar Kabwit
Assist: Ruben Dantas Fernandes
1'
Calcio d'inizio
AllenatoreJorg Portmann4-4-2
Formazione di partenza
|30
|Karlo Letica
|22
|Ruben Dantas Fernandes
|13
|Bung Hua Freimann
|46
|Bung Meng Freimann
|14
|Andrejs Ciganiks
|24
|Tyron Owusu 60'
|80
|Mio Zimmermann 60'
|6
|Leonardo Bertone
|11
|Matteo Di Giusto 83'
|19
|Daniel Mikolajewski 72'
|16
|Oscar Kabwit 60'
Sostituti
|27
|Lars Villiger 83'
|15
|Nando Toggenburger 72'
|18
|Faveurdi Bongeli 60'
|10
|Lucas Ferreira 60'
|29
|Levin Winkler
|7
|Aurelio Oehlers 60'
|5
|Stefan Knezevic
|21
|Loic Luthi
|1
|Simon Simoni
4-2-3-1
AllenatoreLuigi Nocentini
Formazione di partenza
|Mirko Salvi
|13
|Keigo Tsunemoto
|6
|Flavius Daniliuc
|24
|Akpe Victory
|55
|61' Kevin Rueegg
|27
|72' Jonas Harder
|44
|Metinho
|5
|Kazeem Olaigbe
|11
|72' Xherdan Shaqiri
|10
|61' Philip Otele
|7
|85' Zan Celar
|9
Sostituti
|61' Clement Michelin
|22
|Renato Widmer D'Autilia
|49
|Jean Doucoure
|41
|85' Becir Omeragic
|4
|72' Ludwig Thorell
|8
|Moussa Cisse
|29
|72' Giacomo Koloto
|37
|61' Aaron Malouda
|17
|Nicolas Vouilloz
|3
Super League13.09.2026
Zurigo
2 - 1
Vaduz
Terminata
Giornata 8
Fine partita2 - 1
87'
Mattia Walker
82'
Mats Hammerich
Luca Mack
82'
Mischa Beeli
Julian Stark
77'
Dominik Schwizer
72'
Daniel Kasper
Juan Cabrera
62'
Mattia Walker
Milos Cocic
62'
Dejan Djokic
Marcel Monsberger
1-1
Philippe Keny
Assist: Emmanuel Emmanuel
55'
Valon Berisha
Bledian Krasniqi
46'
Intervallo
Kevin Spadanuda
Damienus Reverson
30'
13'
Marcel Monsberger
Assist: Nicolas Hasler
0-1
Calcio d'inizio
AllenatoreMarcel Koller4-4-2
Formazione di partenza
|1
|Silas Huber
|47
|Doron Lichtenstein
|2
|Lindrit Kamberi
|21
|Leandro Schodler
|43
|Neil Volken
|8
|Livano Comenencia
|38
|Miguel Reichmuth
|7
|Bledian Krasniqi 46'
|11
|Emmanuel Emmanuel
|19
|Philippe Keny
|29
|Damienus Reverson 30'
Sostituti
|17
|Kevin Spadanuda 30'
|13
|Heinz Lindner
|46
|Jill Stiel
|6
|Cosimo Fiorini
|4
|Jorge Segura
|23
|Valon Berisha 46'
|49
|Din Ramic
|14
|Nevio Di Giusto
|18
|Mohamed Bangoura
4-1-2-1-2
AllenatoreMarc Schneider
Formazione di partenza
|Benjamin Buchel
|1
|Nicolas Hasler
|4
|Denis Simani
|6
|Liridon Berisha
|5
|Dominik Schwizer
|7
|82' Luca Mack
|20
|82' Julian Stark
|17
|72' Juan Cabrera
|10
|62' Milos Cocic
|28
|62' Marcel Monsberger
|9
|Lutfi Dalipi
|11
Sostituti
|Luca Celentano
|37
|82' Mats Hammerich
|23
|62' Mattia Walker
|30
|82' Mischa Beeli
|14
|62' Dejan Djokic
|19
|Niklas Lang
|27
|Malik Sawadogo
|29
|Nico Follmi
|38
|72' Daniel Kasper
|18
LUCERNA - La domenica di Super League è stata quella del riscatto per tre nobili del nostro calcio. Per il Basilea prima di tutto che, con Nocentini in panca dopo l’esonero di Lichtsteiner, è andato a fare la voce grossa sul campo del Lucerna. Trascinati da Shaqiri e in rete anche con Celar e Otele, i renani si sono imposti 2-4 in casa degli svizzorocentrali, chiudendo una miniserie negativa e salendo al quarto posto della classifica.
Più fatica hanno invece fatto Zurigo e Servette, avanti di misura rispettivamente contro Vaduz e Losanna. I biancoblù hanno vinto 2-1, ribaltando con Keny ed Emmanuel il vantaggio biancorosso di Monsberger. I granata hanno invece sorriso 1-0 alla Tuilière grazie al rigore di Mutandwa.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|7
|19
|6
|1
|0
|19
|6
|13
|2
|Young Boys
|8
|16
|4
|4
|0
|28
|16
|12
|3
|Sion
|7
|15
|5
|0
|2
|17
|11
|6
|4
|Basilea
|8
|13
|4
|1
|3
|16
|14
|2
|5
|S.Gallo
|7
|10
|3
|1
|3
|12
|14
|-2
|6
|Zurigo
|8
|10
|3
|1
|4
|13
|19
|-6
|7
|Lucerna
|8
|9
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|8
|Grasshopper
|7
|8
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|9
|Servette
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|8
|-3
|10
|Thun
|7
|7
|2
|1
|4
|11
|18
|-7
|11
|Vaduz
|8
|6
|2
|0
|6
|17
|19
|-2
|12
|FC Lausanne-Sport
|8
|6
|1
|3
|4
|7
|11
|-4
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 13.09.2026 20:10
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