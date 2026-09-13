Basilea vincente a Lucerna

LUCERNA - La domenica di Super League è stata quella del riscatto per tre nobili del nostro calcio. Per il Basilea prima di tutto che, con Nocentini in panca dopo l’esonero di Lichtsteiner, è andato a fare la voce grossa sul campo del Lucerna. Trascinati da Shaqiri e in rete anche con Celar e Otele, i renani si sono imposti 2-4 in casa degli svizzorocentrali, chiudendo una miniserie negativa e salendo al quarto posto della classifica.