Si sblocca il Bellinzona: ecco il primo successo

BELLINZONA - Spinto dalle reti di Centinaro e Kyeremateng, il Bellinzona ha trovato il primo successo in campionato. Opposti al Kreuzlingen, i granata hanno offerto una prestazione solida, dimostrandosi vivi e determinati. Con il 2-1 finale la truppa di mister Pargalia ha ripreso in classifica il Lucerna U21 e avvicinato proprio i turgoviesi, al momento terzultimi.