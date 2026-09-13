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Si sblocca il Bellinzona: ecco il primo successo
I granata hanno piegato il Kreuzlingen, “muovendo” la loro classifica
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Si sblocca il Bellinzona: ecco il primo successo
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Si sblocca il Bellinzona: ecco il primo successo
I granata hanno piegato il Kreuzlingen, “muovendo” la loro classifica
Vittorie per Lugano U21 e Paradiso.
Si sblocca il Bellinzona: ecco il primo successo
I granata hanno piegato il Kreuzlingen, “muovendo” la loro classifica
Vittorie per Lugano U21 e Paradiso.
BELLINZONA - Spinto dalle reti di Centinaro e Kyeremateng, il Bellinzona ha trovato il primo successo in campionato. Opposti al Kreuzlingen, i granata hanno offerto una prestazione solida, dimostrandosi vivi e determinati. Con il 2-1 finale la truppa di mister Pargalia ha ripreso in classifica il Lucerna U21 e avvicinato proprio i turgoviesi, al momento terzultimi.
La domenica di Promotion League è stata estremamente positiva per le ticinesi scese in campo. Grazie alla doppietta di Ajdin e al guizzo di Frizzi, il Lugano U21 ha regolato 3-0 il Basilea U21. Il Paradiso, dal canto suo, è andato a imporsi 3-1 in casa dello Zurigo U21. Decisive sono state le reti gialloverdi di Rasic, Babic e Pala.
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