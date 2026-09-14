Daniel Maldini: un sabato sera che rischia di costare caro

I problemi per lui sono cominciati qualche ora più tardi, quando il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano mentre era alla guida della sua Porsche Carrera. Fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze fisiche. Ieri, tuttavia, è emerso che Maldini è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolemico di circa 0,9 mg/l: per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ma i guai non sono finiti qui... Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il 24enne lombardo è risultato positivo anche agli esami tossicologici nei pre-test effettuati sul posto, per i quali si attendono conferme dall'ospedale.

Una vicenda che rischia di avere gravi conseguenze per Maldini, atteso in Sardegna per la ripresa degli allenamenti. Il Cagliari lo punirà pesantemente?