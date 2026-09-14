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Daniel Maldini: un sabato sera che rischia di costare caro

Dopo quelli dell'alcol, l'attaccante del Cagliari è risultato positivo anche ai test antidroga
Daniel Maldini: un sabato sera che rischia di costare caro
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di Fabrizio BerettaGiornalista
Daniel Maldini: un sabato sera che rischia di costare caro
Dopo quelli dell'alcol, l'attaccante del Cagliari è risultato positivo anche ai test antidroga
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - Era iniziato nel migliore dei modi il fine settimana di Daniel Maldini, con la vittoria per 2-1 del suo Cagliari sul campo dell'Atalanta ottenuta sabato sera. Un successo nel quale il figlio d'arte ha lasciato il segno, realizzando su rigore il gol decisivo.

I problemi per lui sono cominciati qualche ora più tardi, quando il calciatore è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano mentre era alla guida della sua Porsche Carrera. Fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze fisiche. Ieri, tuttavia, è emerso che Maldini è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolemico di circa 0,9 mg/l: per lui sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ma i guai non sono finiti qui... Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il 24enne lombardo è risultato positivo anche agli esami tossicologici nei pre-test effettuati sul posto, per i quali si attendono conferme dall'ospedale.

Una vicenda che rischia di avere gravi conseguenze per Maldini, atteso in Sardegna per la ripresa degli allenamenti. Il Cagliari lo punirà pesantemente?

MILANO
Incidente all’alba, Maldini aveva bevuto

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