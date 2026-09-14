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Zverev padrone agli US Open

Piegato Shelton, secondo Slam in carriera per il tedesco
Zverev padrone agli US Open
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+7
Zverev padrone agli US Open
Piegato Shelton, secondo Slam in carriera per il tedesco
Il 29enne non ha lasciato scampo al beniamino di casa.
ATP13.09.2026
ZZverev, Alexander
won - lost
BBen Shelton
TENNIS: Risultati e classifiche

NEW YORK - Doppietta prestigiosissima per Alexander Zverev, che già messa in bacheca la coppa del Roland Garros, in questo 2026 per lui magico ha messo le mani pure sul trofeo destinato al campione degli US Open. 

Partito con il freno a mano tirato (due vittorie in cinque set nei primi due turni), con il passare dei giorni il tedesco ha saputo innestare la marcia più alta, arrivando a dominare le sue fatiche newyorkesi fino alla finale contro il beniamino di casa Ben Shelton.

Nella decisiva sfida al nordamericano, il 29enne nativo di Amburgo si è confermato fortissimo, mostrando maturità e grande tenuta mentale, controllando il primo set, conquistando il secondo in un tie-break senza storia e, anche, non scomponendosi davanti al tentativo di rimonta del rivale, aggiudicatosi il terzo parziale. Nel quarto Zverev ha infatti nuovamente accelerato, chiudendo i conti 6-3, 7-6(2), 5-6, 6-2 in 3h36'.

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