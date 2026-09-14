Zverev padrone agli US Open

Partito con il freno a mano tirato (due vittorie in cinque set nei primi due turni), con il passare dei giorni il tedesco ha saputo innestare la marcia più alta, arrivando a dominare le sue fatiche newyorkesi fino alla finale contro il beniamino di casa Ben Shelton.

Nella decisiva sfida al nordamericano, il 29enne nativo di Amburgo si è confermato fortissimo, mostrando maturità e grande tenuta mentale, controllando il primo set, conquistando il secondo in un tie-break senza storia e, anche, non scomponendosi davanti al tentativo di rimonta del rivale, aggiudicatosi il terzo parziale. Nel quarto Zverev ha infatti nuovamente accelerato, chiudendo i conti 6-3, 7-6(2), 5-6, 6-2 in 3h36'.