Doppio-Zhegrova non basta: Juventus in ginocchio

Soporifero per un’ora, il match si è acceso all’improvviso al 65’ quando, in un momento buono per la Vecchia Signora, pericolosa con Alajbegovic, i neroverdi sono passati con Sebastiano Esposito. Inizialmente ripresi da Zhegrova (pari all’82’), i padroni di casa hanno continuato a graffiare dalle parti di Vicario, tornando avanti all’89’ con Bowie. Juve in ginocchio? Per nulla: ancora Zhegrova ha infatti rimesso nuovamente in equilibrio il confronto. Ma solo per 5’, fino alla classica rete dell’ex di Adzic, che addirittura in contropiede ha consegnato i tre punti agli emiliani.

La domenica del campionato italiano si era aperta con la rumorosa vittoria del Lecce sul Monza (3-2) e dal successo colto dal Napoli sul Bologna, un 1-0 firmato da Lobotka.