Doppio-Zhegrova non basta: Juventus in ginocchio
Bianconeri superati dal Sassuolo
Vincono Napoli e Lecce.
Bianconeri superati dal Sassuolo
Vincono Napoli e Lecce.
|35
|Luca Lipani 55'
|94
|Sebastiano Esposito 70'
|21
|Jay Idzes 81'
|10
|Domenico Berardi 70'
|46
|Simone Cinquegrano
|49
|Arijanet Muric
|42
|Kristian Thorstvedt 71'
|18
|Nemanja Matic
|45
|Armand Lauriente
|3
|Josh Doig
|16
|Fedde Leysen
|71' Teun Koopmeiners
|8
|Mehmet Zeki Celik
|2
|87' Kerim Alajbegovic
|17
|Randal Kolo Muani
|9
|60' Nico Gonzalez
|31
|Douglas Luiz
|12
|Guglielmo Vicario
|25
|46' Jhon Lucumi
|26
|Pierre Kalulu
|15
|Gleison Bremer Silva Nascimento
|3
|60' Francisco Conceicao
|7
|46' Lloyd Kelly
|6
|Daniele Rugani
|24
|60' Nick Woltemade
|27
|Federico Gatti
|4
|60' Edon Zhegrova
|11
|Kamil Grabara
|1
|Filippo Pagnucco
|43
|Carlo Pinsoglio
|23
|Augusto Owusu
|41
|87' Justin Oboavwoduo
|45
|71' Pape Macou Sarr
|29
|19
|Rasmus Hoejlund 75'
|32
|Vanja Milinkovic-Savic
|22
|Giovanni Di Lorenzo
|13
|Amir Rrahmani
|16
|Rafa Marin
|37
|Leonardo Spinazzola
|6
|Billy Gilmour
|68
|Stanislav Lobotka
|11
|Kevin De Bruyne 88'
|21
|Matteo Politano 46'
|26
|Antonio Vergara 46'
|14
|Nikita Contini
|20
|Lorenzo Lucca 75'
|2
|Costantino Favasuli 46'
|31
|Sam Beukema
|5
|Benoit Badiashile
|12
|Claudio Pugliese
|70
|Noa Lang 46'
|7
|David Neres
|17
|Mathias Olivera 88'
|Massimo Pessina
|25
|Emil Holm
|2
|Torbjorn Lysaker Heggem
|14
|Arthur Theate
|3
|Juan Miranda
|33
|58' Tommaso Pobega
|4
|Lewis Ferguson
|19
|66' Mikel Amondarain
|8
|82' Federico Bernardeschi
|10
|58' Roberto Piccoli
|91
|82' Nicolo Cambiaghi
|28
|11
|Konan N'Dri 46'
|17
|Danilo Veiga
|14
|Youssef Maleh 85'
|44
|Tiago Gabriel
|29
|Lassana Coulibaly
|9
|Nikola Stulic 75'
|5
|Jamil Siebert
|20
|Ivan Ilic 67'
|25
|Antonino Gallo
|99
|Joel Monteiro 74'
|30
|Wladimiro Falcone
|7
|Amar Fatah 74'
|3
|Corrie Ndaba
|32
|Alexandru Borbei
|18
|Gaby Jean
|77
|Mohamed Kaba 85'
|4
|Kialonda Gaspar
|22
|Francisco Esteban Sanchez 75'
|2
|Ali Dembele
|1
|Marco Bleve
|50
|Santiago Pierotti 46'
|8
|Sadik Fofana
|31
|Elijah Scott
|79
|Oumar Ngom 67'
|28
|Olaf Gorter
|Demba Thiam
|20
|Andrea Carboni
|44
|46' Ricardo Mangas
|7
|64' Jay Robinson
|46
|Lorenzo Lucchesi
|3
|64' Andrea Colpani
|28
|Eddy Kouadio
|60
|84' Ebenezer Akinsanmiro
|14
|75' Gustavo Varela
|9
|Samuele Birindelli
|19
|Michael Folorunsho
|90
|64' Patrick Cutrone
|10
|Aljaz Strajnar
|43
|84' Mathis Mout
|80
|Saba Goglichidze
|2
|Yvan Maye
|5
|Valentin Antov
|6
|75' Omari Forson
|11
|Dany Mota
|47
|46' Adam Bakoune
|24
|Noel Tornqvist
|1
|Leonardo Colombo
|21
|Foe Ondoa
|8
REGGIO EMILIA - Tanta noia prima, gol, gioie e frustrazione poi. Sassuolo-Juventus, ultima partita di Serie A in programma domenica, è stata un’altalena di emozioni. Un’altalena dalla quale, cadendo, i bianconeri si sono fatti molto male, incassando la prima sconfitta stagionale (3-2).
Soporifero per un’ora, il match si è acceso all’improvviso al 65’ quando, in un momento buono per la Vecchia Signora, pericolosa con Alajbegovic, i neroverdi sono passati con Sebastiano Esposito. Inizialmente ripresi da Zhegrova (pari all’82’), i padroni di casa hanno continuato a graffiare dalle parti di Vicario, tornando avanti all’89’ con Bowie. Juve in ginocchio? Per nulla: ancora Zhegrova ha infatti rimesso nuovamente in equilibrio il confronto. Ma solo per 5’, fino alla classica rete dell’ex di Adzic, che addirittura in contropiede ha consegnato i tre punti agli emiliani.
La domenica del campionato italiano si era aperta con la rumorosa vittoria del Lecce sul Monza (3-2) e dal successo colto dal Napoli sul Bologna, un 1-0 firmato da Lobotka.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lazio
|4
|10
|3
|1
|0
|6
|3
|3
|2
|Roma
|3
|9
|3
|0
|0
|10
|1
|9
|3
|Inter
|3
|9
|3
|0
|0
|8
|3
|5
|4
|Cagliari
|4
|9
|3
|0
|1
|4
|2
|2
|5
|Milan
|4
|8
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|6
|Como
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|Frosinone
|4
|7
|2
|1
|1
|7
|4
|3
|8
|Juventus
|4
|7
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|9
|Sassuolo
|4
|7
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|10
|Napoli
|4
|6
|2
|0
|2
|6
|5
|1
|11
|Atalanta
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|12
|Lecce
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|13
|Udinese
|3
|4
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|14
|Torino
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|15
|Fiorentina
|4
|3
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|16
|Bologna
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|17
|Parma
|3
|1
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|18
|Monza
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|19
|Genoa
|4
|1
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|20
|Venezia
|4
|0
|0
|0
|4
|4
|11
|-7