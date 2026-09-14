Si ribalta con l'auto, grande spavento per questo giocatore di Premier
Sorba Thomas ha evitato il peggio venerdì mattina. La sua auto è finita sul fianco, ma lui ne è uscito illeso.
HULL CITY - Grande spavento venerdì mattina per Sorba Thomas. L'internazionale gallese dell'Hull City è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi del centro di allenamento del club. La Land Rover Defender che guidava si è ribaltata, ma il 27enne è uscito illeso.
Secondo diverse testimonianze, l'incidente è avvenuto verso le 9 lungo una strada residenziale. Polizia e pompieri sono intervenuti sul posto, dove poco dopo è arrivato anche l'allenatore dell'Hull City, Sergej Jakirovic.
Le immagini circolate sui social mostrano il veicolo capovolto sul tetto. L'Hull City ha confermato che Thomas si trovava al volante e ha assicurato in un comunicato che il giocatore è «totalmente illeso».
Resta tuttavia incerta la sua presenza nella partita di sabato alle 16 contro il Chelsea in Premier League. Thomas, 27 presenze e due reti con il Galles, è arrivato questa estate all'Hull City dallo Stoke City, formazione di Championship.
Il club, neopromosso in Premier League, ha iniziato la stagione raccogliendo sette punti nelle prime tre giornate.
Sorba Thomas on his way to Hull City training this morning 😬— Craig Jones 🏴 (@craigyjones17) September 11, 2026
Club have confirmed he and nobody else was injured so, um, “you can’t park there, mate” pic.twitter.com/Z6AW958QMJ